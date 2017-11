Dziś Światowy Dzień Oszczędzania. Jak prezentują się skarbonki Polaków?

Z badania „Stan wiedzy finansowej Polaków” przeprowadzonego w sierpniu br. na zlecenie Fundacji Kronenberga wynika, że Polacy nie kontrolują systematycznie domowego budżetu – tak odpowiedziało aż 80 proc. ankietowanych!

Najbardziej niepokojący jest fakt, że aż 60 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności.

Bankowcy twierdzą, że powodem braku odłożonych środków i braku planu finansowego przez Polaków, są niestety przeciętne zarobki.

O wiele trudniej jest nam ograniczyć wydatki tak, by w przyszłości pokryć wszystkie swoje potrzeby.

Ponadto, badania wykazują, że podstawowe konto osobiste posiada tylko co drugi Polak, a tylko 7 procent rodaków regularnie odkłada gotówkę.

Przyczyny to wciąż nienajlepsza kondycja finansowa i charakteryzujący przede wszystkim starsze pokolenie brak nawyku odkładania pieniędzy w bankach.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza przewiduje, że z usług finansowych korzystać będziemy tym częściej, im więcej będziemy mieli pieniędzy.

Szansę w zmianie nawyku Polaków do oszczędzania, bankowcy pokładają w młodym pokoleniu. Co więcej, chcą z argumentami skrojonymi na miarę uczniów trafić do szkół.

Dorosłych przekonują w równie obrazowy i przemawiający do wyobraźni sposób. Bo oszczędzanie to nie „widzimisię” dla bogatych, a sposób na przetrwanie niespodziewanych sytuacji.

Zdaniem specjalistów, najpopularniejszym sposobem oszczędzania w naszym kraju są lokaty bankowe. Według szacunków, obecnie Polacy na lokatach mają oszczędności wynoszące około 350 miliardów złotych.

Widać więc, że Polacy, w przeciwieństwie do innych narodów na świecie, nie są skorzy do odkładania na tzw. „czarną godziną”.

Bankowcy na świecie podają także, że najbardziej oszczędnym narodem na naszym globie są Szwajcarzy, a tuż za nimi Amerykanie.

źródło: bankier.pl, wolnosc24.pl