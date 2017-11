Ekipa telewizyjna pomogła samotnej matce dwójki dzieci wyremontować dom. Zaraz potem zniszczyli go sąsiedzi

Do wyjątkowo nieprzyjemnej sytuacji doszło w trakcie kręcenia jednego z programów Polsatu. Sąsiedzi nie tylko odmówili pomocy przy remontach, ale także najprawdopodobniej dopuścili się aktu wandalizmu po jego ukończeniu.

Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” gościła w Szczytnie, gdzie mieszkała pani Lidia wraz ze swoimi córkami – 13 letnią Darią i 18 letnią, niepełnosprawną Małgosią. Jako, że ekipa remontująca działa 24 godziny na dobę normą jest, iż pod sam koniec prac zwraca się z prośbą o pomoc do okolicznych mieszkańców, by razem dokończyli dzieła.

Niestety sąsiedzi pani Liddii byli delikatnie mówiąc mało entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu. Wszyscy odmówili pomocy. Prowadząca nie ukrywała zdziwienia i podkreśla, że to pierwsza tego typu sytuacja.

Na ogół jest tak, że okoliczni mieszkańcy starają się jakoś umilić nam ten czas, przynoszą kolację, ciasta, pytają w czym można pomóc – mówi.

Niestety na tym się nie skończyło. Zaledwie kilka dni po tym, jak ukończono prace, ktoś oblał niebieską farbą świeżo pomalowaną elewację domu pani Lidii.

Zniszczenie tego jest dla mnie niepojęte, nie mogę tego zrozumieć. Jeśli ktoś nie chce pomagać, nie ma problemu, bo przecież nie ma takiego obowiązku, ale niszczyć to co ktoś inny zrobił, to już jest zawiść – dodaje Katarzyna Dowbor.

Warto przeczytać: Co łączy wszystkich gigantów biznesowych? Tych pięć nawyków pozwala osiągnąć sukces