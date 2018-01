Fatalna decyzja! PiS właśnie strzelił sobie w stopę. Najważniejsi politycy partii próbują się tłumaczyć

Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała do izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody na wniosek prokuratury potrzebnych było 51 głosów.

Senatorowie w piątek rano zdecydowali o utajnieniu obrad Senatu w części dot. wniosku prokuratury w sprawie wyrażenia przez izbę zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w jawnej części obrad.

Wcześniej w piątek wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział dziennikarzom, że prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego posiedzenia senackiego klubu PiS, rekomendował poparcie wniosku prokuratury ws. wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta.

Zobacz też: Skandaliczne zachowanie europosłów PiS w Parlamencie Europejskim. „To zdrada polskich interesów”

Pan prezes był na posiedzeniu klubu senackiego i nas o to poprosił, rekomendował – oświadczył wicemarszałek.

We wtorek senacka komisja regulaminowa zarekomendowała odrzucenie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta. Przewodniczący komisji Sławomir Rybicki (PO) powiedział dziennikarzom, że prokuratura może postawić zarzuty Kogutowi bez konieczności zatrzymania go i aresztowania, a także postawić go w stan oskarżenia bez tych narzędzi, o jakie prokuratura występowała do Senatu.

Marszałek Senatu powiedział w czwartek dziennikarzom po posiedzeniu klubu PiS, że rozmowa dotyczyła wielu aspektów sprawy senatora Koguta. Głównie rozmawialiśmy i mówiliśmy o tym, że wszyscy powinni być równi wobec prawa – powiedział Karczewski. Zaprzeczył jednocześnie, by posiedzenie klubu miało na celu zdyscyplinowanie senatorów.

Zobacz także: Prezydent Duda podpisze fatalną ustawę. Pozwoli PiS-owi wygrać wybory. „Kolejny raz nas rozczarował”

Kierownictwo PiS bardzo krytycznie ocenia decyzję Senatu ws. senatora Koguta.Prezes PiS wystosuje list do członków partii w tej sprawie. — Beata Mazurek (@beatamk) January 19, 2018

Głosowałem za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława #Kogut.a. Jestem rozczarowany decyzją @PolskiSenat. Powtarzam – wszyscy jesteśmy równi wobec prawa! — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) January 19, 2018

(PAP)