Fatalna PROGNOZA POGODY na najbliższe dni. Do Polski napływa arktyczne powietrze, a razem z nim opady śniegu

Prognoza na najbliższe dni nie będzie nas rozpieszczać. Na pewno przyda się ciepła kurtka, coś na głowę i parasol! Możemy spodziewać się opadów nie tylko deszczu, ale także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami będzie im towarzyszył silny wiatr.

Polska znajduje się pod wpływem dynamicznego układu niżowego Grisza, którego centrum przemieszcza się znad Oceanu Arktycznego nad Zatokę Fińską. W najbliższym czasie, do Polski prosto z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Okresami pojawią się opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy na południu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są burze. Pod wieczór na północy i wschodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 10

stopni w centrum kraju do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Będzie wiał wiatr zachodni i północno-zachodni, dość silny, w porywach do 70-100 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Nowy tydzień rozpocznie się pochmurnym poniedziałkiem. Jest jednak szansa na większe przejaśnienia. Na zachodzie na ogół bez opadów, poza tym okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 6 stopni w centrum kraju do 8 stopni na Ziemi Lubuskiej. Będzie wiał wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie kraju do 80 km/h.

Z kolei we wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw i śniegu do 2 cm.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 3 stopni na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju do 8 st. C na Pomorzu. Będzie wiał wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, w porywach do 60 km/h.

We środę, w uroczystość Wszystkich Świętych przy dużym zachmurzeniu pojawią się przejaśnienia. Okresami będzie jednak padał deszcz do do 1-10 l/mkw, początkowo na wschodzie i południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na Wybrzeżu do 60 km/h.

źródło: tvnmeteo.pl