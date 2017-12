Fatalna PROGNOZA POGODY na poniedziałek. Śnieg wiatr i zawieje śnieżne. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

W poniedziałek wychodząc z domu lepiej uważać. Jeżeli wierzyć prognozom, to czeka nas jutro wietrzny dzień, a w związku z tym zawieje śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek opadów śniegu można spodziewać się głównie na północy kraju.

Z kolei najchłodniej będzie na Górnym Śląsku, gdzie temperatury spadną do -5 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, gdzie temperatura ma osiągnąć 2 stopnie Celsjusza.

W dzień najchłodniej będzie na wschodzie i Podkarpaciu (1 stopień Celsjusza), a najcieplej na Pomorzu Zachodnim (6 stopni Celsjusza).

Do tego sporadycznie ma padać śnieg, czemu towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 50 km/h. To spowoduje, że na wschodzie kraju spodziewane są zawieje śnieżne.

Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i wzrośnie.

Źródło: dorzeczy.pl