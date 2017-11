Fatalne wiadomości dla Kurskiego! Te dane muszą dać mu do myślenia. Tak źle z Telewizją Polską jeszcze nie było

Najnowsze wyniki oglądalności głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej, która po reformie Prawa i Sprawiedliwości miała być „telewizją narodową”, nie mogą napawać optymizmem prezesa Jacka Kurskiego. Tak złych wyników jeszcze TVP nie miała.

Według danych za październik „Wiadomości” zanotowały najgorszy wynik w historii prowadzenia prowadzenia badań telemarketycznych.

Mimo wsparcia z pieniędzy podatników TVP nie potrafi przyciągnąć do siebie widzów. „Wiadomości” oglądało średnio 2,15 miliona osób, co jest wynikiem o prawie 800 tys. gorszym od wyniku „Faktów” TVN. Taka oglądalność daje TVP1 zaledwie 14,72 proc. udziału w oglądalności – co jest najgorszym wynikiem w historii.

„Wiadomości” ciągle pozostają jednak wiceliderem. Na podium znalazł się także główny program informacyjny Polsatu, czyli „Wydarzenia”. Ogląda je obecnie niewiele mniej osób, bo średnio 2,09 miliona.

Z pierwszej trójki wypadł natomiast „Teleexpress”, którego oglądalność zmniejszyła się o blisko milion osób! Co więcej notowane gorsze wyniki niż te przed rokiem, pojawiają się mimo emitowania programu także na antenie TVP Info, czego wcześniej nie było.

Jeżeli chodzi o pięć głównych wydań informacyjnych, w porównaniu rok do roku, zmniejszyła się oglądalność wszystkich. Najwięcej, bo 34 procent straciły „Wiadomości”, 31 procent „Teleexpress”, 20 procent „Panorama”, 8 procent „Fakty”, a 7 procent „Wydarzenia”.

Źródło: wirtualnemedia.pl