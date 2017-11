Feministyczny portal zamieścił artykuł o Korwin-Mikke. Czytelniczki w komentarzach bezlitośnie zaorały dziennikarkę [VIDEO]

P. Gabriela Rapiej zamieściła na stronie „ofeminin” artykuł, w którym ubolewa, że osoby takie jak Korwin-Mikke (wrogowie kobiet – Red.) mają dostęp do świata polityki. Jakie to wypowiedzi tak bardzo nie spodobały się dziennikarce feministycznego portalu?

Chodzi o ostatnią debatę na temat zapaści demograficznej, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim.

Przyczyną demograficznej zapaści w Europie jest wyrwanie kobiet z domu. Posłanie kobiet do pracy poza domem, spowodowało, że mają mniej dzieci. Wszyscy tutaj mówią, że kobiety powinny pracować poza domem i tym samym powodują zapaść demograficzną. Póki nie widzimy tego słonia stojącego w kącie pokoju, to nie ma sensu w ogóle o tym dyskutować – powiedział europoseł „Wolności”.

Zobacz także: Korwin-Mikke znów rozgrzał do czerwoności Parlament Europejski. „To jest obraźliwe dla kobiet”. Zobacz, jak zgasił wściekłą feministkę [VIDEO]

Już na sali plenarnej wywołało to oburzenie ze strony zagranicznych feministek. Trudno stwierdzić, co było jego przyczyną, Korwin-Mikke powiedział rzecz oczywistą, jeżeli kobiety pracują poza domem i nie chcą lub nie mogą zrobić sobie dłuższej przerwy związanej z ciążą i narodzinami dziecka, to mamy problem demograficzny. Mężczyźni, choćby się zaparli, luki tej nie wypełnią.

To oczywiście spowodowało też przypomnienie słów Korwin-Mikkego z marca, kiedy to mówił, że kobiety zarabiają mniej, ponieważ są słabsze fizycznie, średnio mniej inteligentne itd. Tutaj w artykule nastąpiło przekłamanie, że europoseł stwierdził, że Korwin-Mikke powiedział, że kobiety powinny zarabiać mniej.

Te mity już rozwiewaliśmy tu: Czy kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni? Najpopularniejszy ekonomiczny magazyn świata rozprawia się ze znanymi mitami

Sam zainteresowany wielokrotnie podkreślał, że to wolny rynek powinien decydować o płacach. Także w kontekście pracy kobiet mówił, że powinien być to jej wolny wybór i jeżeli chce pracować, to niech pracuje i na kilku etatach na raz.

Na tak bzdurny artykuł szybko zareagowały czytelniczki portalu. Przytaczamy kilka najpopularniejszych komentarzy, według ilości „polubień” (pisownia oryginalna – Red.):

Napisze wiec, bo nie rozumienie chyba przekazu. Korwin jest wolnosciowcem a wiec jest wrogiem socjalizmu. Potępia to że państwo opodatkowalo prace a w efekcie tego musi pracować dwójka. Korwin chce by potencjalny ojciec mógł zarabiać tyle by utrzymać ewentualne dzieci i bezrobotna- bardzo ważną kobietę. On mówi wprost, „ja wam nic nie dam(socjal) ale wam nic nie zabiore (…) poza tym uważa ze gospodarka zalezy od kobiet, bo to my wymagany na producencie by towary były tanie i dobre jakościowo – pisze p. Paulina.

Z kolei p. Aldona komentuje: Wstyd to zamieszczać taki durny artykuł!!!!!!!!!!!!!!! Ponieważ faceci nie mogą rodzić, Korwin walczy o to, żeby kobiety mogły w spokoju rodzić i zajmować się dziećmi. Mówi, że jeśli kobieta chce pracować to jest jej wolny wybór. Nigdy nie powiedział, że jest głupsza. Jest to wypowiedź wyjęta z kontekstu i cały czas ludzie bezmyślnie ją powielają.

W sumie to ma racje.Dlaczego w krajach mniej rozwiniętych ekonomicznie i gospodarczo rodzi sie wiecej dzieci? ponieważ kobiety pozostaja w domu i w nim ‚pracuja’ Pogon za sukcesem, pieniedzmy doprowadzily do katastrofy demokraficznej w europie – dodaje p. Marlena.

W komentarzach pojawił się też ten filmik: