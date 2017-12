Gigantyczne premie rządu PiS! Lekką ręką wydali niewiarygodną kwotę. Najwięcej Mateusz Morawiecki

Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozdał w ciągu swoich pierwszych dwóch lat rządów, jedynie na premie w ministerstwach, 200 milionów złotych. Pieniądze najchętniej rozdawał Mateusz Morawiecki, który zarządzał dwoma resortami.

To oznacza, że na pierwsze dwa lata rządów przypadło średnio po 100 milionów złotych premii. Podobne nagrody dawał swoim podwładnym były premier Donald Tusk.

Najwięcej na premie wydał nowy premier, Mateusz Morawiecki dla pracowników dwóch resortów: finansów i rozwoju, przewidział w sumie 71 milionów złotych nagrody.

Dlaczego rządzący przyznają sobie premie? Odpowiada na to Ministerstwo Finansów: Istnieje ustawowy obowiązek utworzenia funduszu nagród. Nie określa on jednak jakiej wysokości mają to być nagrody.

Jeżeli rządzący przyznają sobie takie premie jedynie z ustawowego obowiązku to strach pomyśleć, co byłoby, gdyby jeszcze dobrze rządzili!

Na drugim miejscu znajduje się minister, którego prawdopodobnie już niedługo nie będziemy oglądać na posiedzeniach Rady Ministrów, czyli Witold Waszczykowski. Ten, choć kieruje tylko resortem spraw zagranicznych, rozdał 60 milionów złotych.

Część resortów do tej pory nie ujawniła jeszcze, ile wydano na nagrody, więc kwota ta może rosnąć. Chodzi między innymi o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

