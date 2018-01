Głos zabrała żona Mackiewicza. Zwróciła się do ocalonej Revol, która zostawiła jej męża

Wzruszający wpis żony Tomasza Mackiewicza, alpinisty zaginionego na Nanga Parbat. „Chciałabym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli uratować Elisabeth Revol i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ocalić mojego Ukochanego Męża Tomka” – napisała Anna Solska na Facebooku.

Eli żyje. W moim nieopisanym bólu jestem szczęśliwa, że przetrwała. Próbowała mu pomóc, była z nim tak długo, jak mogła… Dziękuję Eli… – czytamy we wzruszającym wpisie.

Chciałabym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli uratować Elisabeth Revol i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ocalić mojego Ukochanego Męża Tomka. Eli żyje. W moim nieopisanym bólu jestem szczęśliwa, że przetrwała.

Czytaj też: Wyciekło nagranie z momentu odnalezienia Revol. Słychać głosy w ciemności na Nanga Parbat [VIDEO]

Próbowała mu pomóc była z nim tak długo jak mogła…dziekuję Eli…Wszelkie zbierane środki związane są z akcją ratowniczą, leczeniem i rehabilitacją Elisabeth oraz pomocą naszym dzieciom. Masha Gordon, dziękuję Ci. Daniele.

Lodovico.K2 team, strona Pakisanska, ambasady – polska i francuska, Adam Denis….cała rescue team. Robert… Stefania…strona Pakisanska… nie jestem w stanie wymienic Wszystkich…za co przepraszam…Dziękuję… Z całego serca.

Dziękuję za słowa otuchy, wsparcia, które nieprzerwanie do mnie od Was płyną…za zebranie środków na ratunek w tak krótkim czasie…dziekuje za wsparcie finansowe.. za poklady dobra i milosci i zrozumienia To od Tomka on to Dobro wyzwala i nim emanuje … ANu

20 stycznia rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia.

Tego dnia byli na wysokości około 8000 m i – według niektórych źródeł – stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości ok. 7400 m.

Nanga Parbat (8126 m) jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Należy do szczytów wyjątkowo trudno dostępnych i niebezpiecznych. Świadczy o tym chociażby liczba dotychczasowych zdobywców, nieznacznie przekraczająca 300 osób.

Oto jak na tą wzruszającą wypowiedź zareagowali internauci.

Przeczytaj też: Dramat Mackiewicza na Nanga Parbat. Przed tragedią nagrał film, w którym mówi, co jest ważne w życiu [VIDEO]

Źródło: Facebook/nczas.com