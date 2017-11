Hipokryzja dziennikarki „Gazety Wyborczej”. Internauci bezlitośni

Dominika Wielowieyska, dziennikarka Gazety Wyborczej, podzieliła się niedawno na Twitterze swoim krytycznym podejściem do prowadzonej przez rząd polityki państwa opiekuńczego.

Opinia ta nie budziłaby większego zdziwienia gdyby nie fakt, że jeszcze niedawno założyciel gazety skarżył się na odcięcie od protekcji państwa.

Żadna sztuka, wydawać pieniądze na socjal. Sztuką jest na to zarobić. Na razie inwestycje prywatne za rządów PiS leżą i kwiczą – napisała.

Interesujący punkt widzenia biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym roku, podczas jednego ze spotkań KOD-u, Adam Michnik narzekał na ‚represje’ obozu rządzącego w postaci ograniczenia jego prenumeraty przez państwowe instytucje i firmy oraz rezygnacja z wykupywania ogłoszeń przez spółki Skarbu Państwa.

To nas straszliwie walnęło po kieszeni. Oni chcą nas zniszczyć metodą najprostszą: jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze – skarżył się.

Na odpowiedź Wielowieyska nie musiała długo czekać.

Internauci bezlitośnie wypunktowali i obśmiali podwójne standardy dziennikarki.

Powiedziała pracownica gazety, która istnieje jeszcze dzięki zleceniom z samorządów!!!! — St. Kapral Pawel S (@Pawel_Sk1) November 17, 2017

To żadna sztuka, prowadzic redakcje i gazete kiedy ma sie dominujacy udział w torcie reklamowym kierowanym do dziennikow w zamian na przychylny ton… — FilmPrzetwornia (@FilmPrzetwornia) November 17, 2017

