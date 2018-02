Indeks Wolności Gospodarczej – Polska bez zmian, a nawet trochę lepiej

Polska w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i The Wall Street Journal zajęła 45. miejsce na świecie – tak jak przed rokiem. Osiągnęliśmy natomiast nieco wyższy niż w 2017 r. wskaźnik wolności gospodarczej. Wyniósł on 68,5 pkt, podczas gdy rok wcześniej było to 68,3 pkt.

Według Warsaw Enterprise Institute, polskiego partnera raportu, nasz kraj jest zatem „umiarkowanie wolnym” krajem pod względem wolności gospodarczej.

Średnia globalna wolność gospodarcza wzrosła w tegorocznym indeksie do 61,1 pkt (z 60,9 pkt. w ubiegłym roku). Z kolei średnia dla Europy wyniosła 68,8 pkt.

– Pozostajemy na 45. miejscu w rankingu światowym i miejscu 21. w Europie. Nasz wynik nieco poprawił się w stosunku do zeszłego roku w punktach – powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute na piątkowej prezentacji indeksu.

Szef WEI przypomniał, że powoli poprawiamy „spadek”, jaki zanotowaliśmy w roku 2008 i w 2017 roku.

– Były to nieznaczne spadki, ale tu widać jak powoli z tego wychodzimy. I to jest ten kolejny rok poprawy – wskazał.

W tegorocznym rankingu w kategorii prawa własności dostaliśmy 61,8 pkt, czyli powyżej średniej światowej. Z kolei, w kategorii skuteczność sądów osiągnęliśmy 56,6 proc. – również powyżej światowej średniej. ”

– W dalszym ciągu zarzuca nam się, że sądy nie dostatecznie szybko działają, wyroki wciąż zdają się być nieprzewidywalne i jest dość duże niezadowolenie społeczne. Ale w ogóle nie odniesiono się tu do kwestii zmian organizacyjnych sądów – wyjaśnił Wróblewski.

W stosunku do zeszłego roku Polska odnotowała poprawę np. w kategorii „fiskalizm” (+5,4 proc.). „81,5 pkt. to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o światową średnią. Autorzy raportu zwracali uwagę na stabilność państwa, stabilność finansową.

Pod względem efektywności regulacyjnej, czyli warunków do prowadzenia biznesu w Polsce „jesteśmy prawie w tym samym miejscu, co średnia światowa” z wynikiem 67,2 pkt.

W stosunku do zeszłego roku odnotowaliśmy poprawę m.in. w kategorii rynek pracy (63,9 pkt., czyli wzrost o 2,4 proc. r/r)

– Tu nie chodzi o to, ilu jest bezrobotnych, ale chodzi o warunki zatrudniania, zwalniania, na ile rynek pracy pozostawia dużą swobodę uprawiania biznesu czy prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnił Wróblewski.

Powyżej średniej światowej i nieco wyżej niż w zeszłym roku wypadliśmy w kategorii polityka monetarna (85 pkt).

– Polska uznana została jako kraj przyjazny inwestycjom. Nie ma żadnych praktycznych utrudnień dla inwestowania w Polsce – zaznaczył Wróblewski w trakcie prezentacji.

Obszary wymagające w Polsce poprawy, to jak wskazali autorzy raportu, wydatki publiczne, skuteczność sądów, rzetelność państwa.

– Znaczące sukcesy Polski to natomiast otwartość na inwestycje i stabilność monetarna – zaznaczył Wróblewski.

Według raportu światowi liderzy w rankingu to: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria. W Europie pierwsza trójka to: Szwajcaria, Irlandia i Estonia.

Obecna podczas prezentacji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że ten indeks pozwala utrzymywać Polskę w „dobrym stanie optymizmu”.

Emilewicz zwróciła też uwagę na wynik dotyczący rynku pracy.

– Jeśli stworzyliśmy ponad 300 tys. miejsc pracy w przemyśle, to faktem staje się, że jesteśmy zapleczem inwestycyjnym w Europie – mówiła.

Zaznaczyła, że kolejny pakiet po Konstytucji Biznesu, który ma trafić pod obrady Sejmu – pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw – „poprawi kilka ze wskaźników, które brane są w tym rankingu pod uwagę”.

Indeks Wolności Gospodarczej obejmuje 180 państw w tym 44 w Europie. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 24 lat.

Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów.

