Janusz Korwin-Mikke stanowczo dementuje informacje zawarte w artykule „Faktu”. „Przeciwko tej szmacie składamy pozew do sądu”

Janusz Korwin-Mikke odchodzi z polityki, a zaplecze polityczne partii Wolność ma przejąć Kukiz’15 – taką informację podał Radosław Gruca z „Faktu”. Polityk szybko odpowiedział na „kłamliwy” artykuł. „Jakiś redaktor jakiejś szmaty napisał, że (właśnie przeglądam): wycofuję się z PE, kończę z polityką” – napisał na Facebooku prezes partii „Wolność”.

Korwin-Mikke w swoim wpisie dał jasno do zrozumienia, że informacje jakie podał na jego temat „Fakt” nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

„Jakiś redaktor jakiejś szmaty napisał, że (właśnie przeglądam): wycofuję się z PE, kończę z polityką, negocjuję z WCzc.Pawłem Kukizem oddanie Mu swojej partii (!!), że zarząd Partii liczy się, że OLAF nałoży na nas ogromną karę finansową bo „ustalono, że p.Małgorzata Wiplerowa była fikcyjnie zatrudniona w PE”, że nałożono na mnie karę €3000 za wypowiedzi rasistowskie, a p.Kukiz będzie mógł przekształcić swój ruch w partię i dostać pieniądze z budżetu!!” – pisze założyciel „Wolności”.

„Z tego wszystkiego prawdą jest, że rozważam (od dwóch lat zresztą – ale niedługo wybory…) wyjście z PE. Reszta to kompletne bzdury: NIE kończę z polityką, NIE oddaję p.Kukizowi Partii (??? nawet gdybym chciał – to jak??), OLAF (który od dwóch lat starannie kontroluje partie unio-sceptyczne) niczego nie ustalił, PE nie może na żadną partię nakładać kar finansowych, p.Wiplerowa BYŁA legalnie zatrudniona w PE, otrzymałem ostatnio nie €3000 lecz €9000 grzywny za zacytowania podręcznika, a nie za wypowiedzi rasistowskie (chyba, że powiedzenie: „Młodzież w Europie jest traktowana jak Murzyni w Ameryce” jest wypowiedzią rasistowską…) , a gdyby p.Kukiz chciał to swój ruch na partię przekształciłby już dawno” – skwitował polityk.

Na koniec zapowiedział jeszcze, że „przeciwko tej szmacie składamy pozew do sądu”.

Janusz Korwin-Mikke jest w polityce od lat 90., startował w pięciu wyborach prezydenckich osiągając maksymalnie trzecie miejsce. W 2015 roku był czwarty, uzyskując ponad 500 tys. głosów.

Źródło: wolnosc24.pl