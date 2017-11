Janusz Korwin-Mikke zabrał głos w sprawie wyburzenia Pałacu Kultury i Nauki. „We Wrocławiu np. rozebrano najwyższy budynek – i co?”

Janusz Korwin-Mikke skomentował pomysł wyburzenia Pałacu Kultury i Nauki. Temat ten w ostatnim czasie wszedł do debaty publicznej, po słowach Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że do sprawy odnosili się wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Morawiecki mówił, że zburzenie Pałacu Kultury i Nauki jest jego marzeniem od lat.

Z kolei Piotr Gliński przyznał, że są takie pomysły na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Natomiast Bartosz Kownacki powiedział, że wojskowi saperzy byliby w stanie wysadzić budynek i byłyby to

„fajne ćwiczenia, fajne szkolenie dla naszych żołnierzy”.

Do tego tematu odniósł się prezes partii Wolność. Ja jestem do PKiN przyzwyczajony, nie lubię niepotrzebnych zmian – ale są argumenty całkiem racjonalne – napisał na Facebooku.

We Wrocławiu np. rozebrano najwyższy budynek – i co? PKiN blokuje teren, obok nie da się nic postawić; to rzeczywiście Pałac – dodawał prezes Wolności, odnosząc się do budynku w miejscu którego powstał wieżowiec Sky Tower.

Według Korwin-Mikkego sprzedaż terenu pokryłaby z nawiązką koszty rozbiórki.

Na tym miejscu moglibyśmy mieć prawdziwe centrum, ze 20 drapaczy chmur plus park nad torami kolei. Ogromna oszczędność czasu i miejsca – podkreślił europoseł.

