Jest bardzo źle. Brakuje podstawowych leków. Szpitale nakłaniają pacjentów, aby sami zaopatrywali się w medykamenty

W naszych szpitalach nie ma leków potrzebnych do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Taki przerażający obraz rzeczywistości wyłania się z badań przeprowadzanych przez Związek Pracodawców Stratera Med. Sytuacja jest bardzo poważna i może w bardzo łatwy sposób doprowadzić do tragedii. Problem nie jest jednak nowością.

Według wyników ankiety, placówki medyczne w Polsce nie posiadają odpowiednich zapasów lekarstw. Około 60 proc. szpitali dokonuje zakupów na bieżąco. W co czwartym szpitalu przynajmniej raz w miesiącu dochodzi do sytuacji, gdy medykamenty muszą być awaryjnie dostarczane.

SPRAWDŹ: Tak marnuje się pieniądze podatników. Kolejne miliardy dla NFZ na likwidację kolejek do lekarzy. A one i tak będą

Zgodnie z zaleceniami, szpitale powinny posiadać, co najmniej dwutygodniowy zapas leków. Przygotowuje to placówkę na sytuacje kryzysowe.

Niestety do takiego stanu rzeczy jeszcze bardzo daleko. Jak powiedział SE Kajetan Gornig, prezes Mysłowickiego Centrum Zdrowia: W szpitalu mamy z reguły np. tylko jedną rezerwową ampułkę leków przeciwkrwotocznych. To mało i są nerwy, jeśli pojawia się więcej pacjentek, którym trzeba podać ten preparat. Wtedy robi się wszystko, żeby go zdobyć

Braki rodzą patologie, z którymi mierzą się pacjenci, lekarze i urzędnicy. Najbardziej poszkodowani są oczywiście chorzy.

PRZECZYTAJ: Tak działa państwowa służba zdrowia. Da Vinci czekał na decyzję 7 lat

Chodzi o bezprawną praktykę szpitali, które nakłaniają pacjentów, aby ci we własnym zakresie kupowali odpowiednie leki. Często dochodzi do sytuacji, kiedy przewlekle chorzy, znajdujący się pod opieką szpitala, używają przywiezionych z domu leków.

Nierzadkie są sytuacje, kiedy bliscy chorego muszą sami zaopatrywać się w pobliskich aptekach.

Jak podaje witryna Rzecznika Praw Pacjenta: Szpital ma obowiązek zapewnienia pacjentowi bezpłatnych leków i wyrobów medycznych, jeśli są one konieczne do wykonania świadczenia stanowiącego bezpośrednią przyczynę hospitalizacji.

Obowiązek dotyczy również medykamentów dotyczących innych schorzeń, na które cierpi pacjent.

Problem nie jest nowy. O przypadkach bezprawnego zmuszania chorych do samodzielnego zaopatrywania się leki informowano na przestrzeni kilku ostatnich lat. Należy pamiętać, aby w takiej sytuacji zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: SE.pl/bpp.gov.pl