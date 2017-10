Jest na sali lekarz? Ta uczestniczka „Czarnego Protestu” odleciała totalnie. „Nawet nie wiecie, że Watykan organizuje krwawe jatki na dzieci” [VIDEO]

Jest na sali lekarz? Ta kobieta, uczestniczka „Czarnego Protestu” odleciał totalnie. Dziś w miastach w całej Polsce ma odbyć się kolejny „czarny protest”. Dlatego przypominamy wam jakie postulaty i co siedzi w głowie jej uczestniczkom. Uwaga! Poziom lewackiego absurdu level hard.

Okazuje się, że na organizację tzw. „czarnych protestów” przeznaczono ponad milion złotych. O sprawie informuje „Rzeczpospolita” powołując się na raport prawników z Instytutu Ordo Iuris.

Pieniądze płynęły poprzez stosunkowo niewysokie granty, ale gdy się je zsumuje okazuje się, że polskie organizacje feministyczne otrzymały ponad milion złotych.

Naszym zdaniem te pieniądze mogły wpłynąć na dyskurs publiczny w Polsce. Na pewno przyczyniły się do zablokowania inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”. — mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris.

Organizatorkom dzisiejszego „czarnego protestu”? Chodzi o legalizację aborcji na życzenie. Do Sejmu trafił projekt ustawy „Ratujmy Kobiety 2017″, w którym zapisano prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków dodatkowych.

Poniżej zamieściliśmy film z marca 2017 roku, który pokazuję jakie kobiety biorą udział w tym wydarzeniu.

Jedna z protestujących mówi tak:

– Chciałam powiedzieć, że jednocześnie namawia się kobiety na rodzenie dzieci po to chyba, żeby mieli świeże mięso do jedzenia i picia krwi.

Zdezorientowany dziennikarz zadaje pytanie : Ale kto?

– Ponieważ nawet nie wiecie, że Watykan organizuje krwawe jatki na dzieci…

Na co jeden ze słuchaczy tego przemówienia zdecydowanie powiedział:

Co Pani pierd..i!

Potem zbulwersowany dodał: Czy was interesuje tylko odbyt i pochwa?

Zresztą zobaczcie to sami.

co tu jeszcze wymyślić by protestować?🤔 o to może:

-za dużo fotek Kaczyńskiego

-w Watykanie jedzą male dzieci i pija krew🙄🙄#CzarnyProtest pic.twitter.com/HoYaPx8McM — Daga (@daguuniaa) October 3, 2017

Źródło: Ordo Iuris/ rp.pl/ Wolność24