Jest wniosek o areszt dla byłego wiceministra z rządu PO-PSL

Wniosek o aresztowanie b. wiceministra skarbu Pawła T. skierowała we wtorek do sądu prokuratura w związku z nieprawidłowościami, do jakich miało dojść przy prywatyzacji Ciechu.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski, wnioski o areszt wystosowano wobec Pawła T. i Tomasza Z. – b. zastępcy dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji resortu.

Wobec czterech pozostałych podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. (PAP)