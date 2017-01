JKM: Morawiecki przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę

– Odnoszę wrażenie, że nikt nie chce być ministrem w tym rządzie. Bo to jak dowodzić na statku, w którym nie ma paliwa, w dodatku kapitan każe płynąć w kierunku raf. To bardzo ryzykowne – powiedział europoseł Janusz Korwin-Mikke.

Stanowisko stracił minister finansów Paweł Szałamacha, a jego miejsce zajął Mateusz Morawiecki, który jest jednocześnie wicepremierem i ministrem rozwoju.

– Pan Morawiecki w tej chwili przejął całą odpowiedzialność za to, co dzieje się z gospodarką kraju. Pytanie, kiedy i on zostanie wymieniony. Miejmy nadzieje, że na kogoś, kto popłynie w jakąś rozsądniejszą stronę – powiedział Korwin-Mikke. – Po projektach widać, jak bardzo w kasie brakuje pieniędzy. PiS obiecywało, że wypłaci ludziom niesłusznie zabrane emerytury, a okazuje się, że chce je odbierać ludziom, którzy nie spełnią jakichś warunków, np. dotyczących stażu pracy dodał prezes partii KORWiN.

Korwin-Mikke przestrzegał także przed wprowadzeniem tzw. superpodatku. Zgodnie z zapowiedziami superpodatek zastąpić ma PIT, składki na ZUS oraz składki na NFZ. Wszystkie te daniny mają ustąpić miejsca jednej wspólnej, którą zapłacić będą musieli pracodawcy i pracownicy.

– Stworzenie superpodatku, czyli połączenie wszystkich trzech danin – a dodane będą do niego pewnie jeszcze inne, w jeden podatek, to państwo totalitarne. Państwo, w którym nie ma licznych kieszeni w budżecie, tylko jedna, w wyniku czego rząd nawet nie wie, skąd pochodzą jego dochody i na czym polegają jego wydatki, ponieważ nie są podzielone na poszczególne segmenty budżetu. Takiego totalitaryzmu jeszcze nie było – stwierdził europoseł. – Skutki wprowadzenia tego podatku muszą być fatalne. Jeżeli koła nie są hamowane wzajemnie, to pociąg będzie się rozpędzał coraz bardziej. Aż do nieuniknionej katastrofy. Nad którą nikt nie zapanuje, bo nie będzie nawet wiedział, na czym polega nieszczęście – wyjaśnił polityk.

Źródło: Partia KORWiN

Fot. Partia KORWiN