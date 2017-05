JKM umorzony

Z powodu „braku skargi uprawnionego oskarżyciela” sąd umorzył proces Janusza Korwin-Mikkego, oskarżonego o znieważenie słowem „sk…..syny” trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy oczyścili Mariana Jurczyka z zarzutu „kłamstwa lustracyjnego”, czyli uznali, iż Jurczyk nie był TW.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ umarzając sprawę powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006 r., w którym stwierdzono, że prokuratura nie może być angażowana w ściganie z urzędu znieważania funkcjonariusza publicznego, gdy został znieważony w czasie gdy nie wykonywał obowiązków. TK podkreślił, że taki zapis służy głównie ochronie szeregowych funkcjonariuszy publicznych, których działalność może być paraliżowana przez ubliżanie im w czasie służby.

„Zwykłe” znieważenie jest zaś ścigane na wniosek pokrzywdzonego; prokuratura może, choć nie musi, przyłączyć się do takiego oskarżenia. Prokuratura w październiku ogłosiła, że „nie widzi interesu społecznego w objęciu ściganiem czynu” dokonanego przez Janusza Korwin-Mikke. Skoro nie było żądania ścigania założyciela „Najwyźszego CZAS-u!”przez pokrzywdzonych trzech sędziów SN, sprawa musiała być umorzona.

– Trochę żałuję, że tak się stało, bo w kraju źle rządzonym miejsce przyzwoitego człowieka jest w więzieniu – powiedział Janusz Korwin-Mikke, po ogłoszeniu postanowienia sądu.

Przypomnijmy, że w swoim cotygodniowym felietonie w „Najwyższym CZAS-ie!” z czerwca 2005 r. JKM napisał: „(…) Poraziła mnie informacja o tym, jakimi dowodami dysponował skład SN, który ostatecznym wyrokiem orzekł, że p. Marian Jurczyk nie był agentem SB: oryginał podpisanego oświadczenia o współpracy, pokwitowania za otrzymane pieniądze… Przywykłem już, że „polskie” sądy w sprawach politycznych (i nie tylko) kierują się dziwacznymi interpretacjami Prawa – ale takich sk…ysynów, jak ci, co głosowali nad tym orzeczeniem, jeszcze nie widziałem. Najwyższa pora coś z tym zrobić! I zrobię. (…)”.

O rzekomym przestępstwie zawiadomił prokuraturę I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki. Prokuratura Rejonowa w Otwocku postawiła byłemu prezesowi UPR zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych. W 2006 r. prokuratura wysłała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania – pod warunkiem, że Korwin-Mikke publicznie przeprosi sędziów i wpłaci 5 tys. zł na cel dobroczynny. Janusz Korwin-Mikke nie zgodził się, mówiąc, że „chce mieć normalny proces”.