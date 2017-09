Kaczyński ruga niemieckiego ministra w sprawie roszczeń. Polska odniosła już pierwszy sukces w tej sprawie

Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel, mimo że Polska nie złożyła oficjalnie roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec, zdążył już je odrzucić. Gabriel powiedział, że roszczenia reparacyjne byłyby próbą pogorszenia bliskich i dobrych relacji pomiędzy oboma krajami.

Do oświadczenia niemieckiego ministra ustosunkował się Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, który uważany jest za, „ojca” polityki żądania reparacji od Niemiec powiedział: „Przed nami pewnie długa walka, mam nadzieję, że zwycięska”.

Jarosław Kaczyński jest nieustępliwy w tej sprawie. Według najbardziej wpływowego polskiego polityka, słowa Gabriela „są próbą wykręcania się Niemców od tego, co jest aktem sprawiedliwości. Jeżeli dojdzie do wypłacenia tych reparacji, to będzie to po prostu akt sprawiedliwości.”

Polska w tej sprawie odniosła już pierwszy, choć mały, sukces. Poseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej Daniel Kawczyński zadeklarował, że zacznie działać w tej sprawie lobując rząd Wielkiej Brytanii, żeby wsparł wniosek Polski o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec.

Źródło: TVP Info