Kasta polityczna utrzymała swoje przywileje. Obywatele ciągle mają gorzej. Pamiętajcie, kto jak głosował przy następnych wyborach [LISTA]

Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt Kukiz’15 przewidujący podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. 451 zł, czyli takiej, która teraz przysługuje posłom i senatorom. Wniosek o odrzucenie projektu złożył PiS.

Wczoraj Tadeusz Cymański, w skandalicznym wystąpieniu, mówił, że projekt Kukiz’15 jest to plucie we własne gniazdo. O wniosku o odrzucenie ustawy mówił tak: to nie jest obrona koryta, tylko obrona prawa, obrona prawdy.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. 451 zł oznaczałoby, że podatek można byłoby pomniejszyć o 5 tys. 481,18 zł. Dla rodzin z niskimi dochodami taka zmiana byłaby niewyobrażalną pomocą.

Przedstawione przez wiceministra finansów Pawła Gruzę wyliczenia mówią, że zmiana kosztowałaby finanse publiczne 71 mld zł. Czyli jak zwykle w socjalistycznym państwie liczy się „dobro społeczne”, finanse publiczne, a nie interes jednostki.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że politycy mają niemal dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od pozostałych obywateli, a projekt zmierza do zniesienia tego uprzywilejowania.

W głosowaniu wzięło udział 423 posłów, za odrzuceniem projektu głosowało 221 posłów, przeciw było 178, a 24 wstrzymało się od głosu.

Za odrzuceniem projektu było 215 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, całe koło poselskie Wolni i Solidarni (m.in. Kornel Morawiecki), dwóch posłów niezrzeszonych, a także jedna posłanka klubu Kukiz’15. W tym przypadku chodzi o Elżbietę Zielińską.

Większość posłów Nowoczesnej wstrzymała się od głosów, reszta była przeciwna odrzuceniu projektu. Przeciwko głosowali też wszyscy posłowie PO i PSL (którzy w poprzedniej kadencji nie kwapili się do podniesienia kwoty wolnej od podatku), a także prawie wszyscy posłowie Kukiz’15.

