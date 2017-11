Kogo Polacy nie chcą wiedzieć w rządzie. Nowy sondaż

Na zlecenie portalu Rzeczpospolita powstał sondaż, który pokazuje polityczne antypatie Polaków. SW Research zapytał badanych, kto według nich powinien opuścić rząd. Badanie ma związek z poruszaną coraz częściej kwestią rekonstrukcji rządu Beaty Szydło. Wskazania ankietowanych nie budzą zaskoczenia.

Miejsce pierwsze zajął minister obrony Antonii Macierewicz. Zagłosowało na niego ponad połowa badanych.

Minister obrony nie cieszy się dobrą prasą. Jego działania krytykuje coraz więcej osób. Wskazuje się, że Macierewicz nie wywiązuje się ze złożonych obietnic.

Polska armia w dalszym ciągu czeka na śmigłowce, drony oraz łodzie podwodne.

SPRAWDŹNajnowszy SONDAŻ zaskakuje. PiS traci najwięcej, a zyskuje inne ugrupowanie. Kaczyński ma się czego obawiać?

Na kolejnej pozycji z wynikiem 41,3 proc. znalazł się minister środowiska Jan Szyszko.

Niechęć do polityka jest przede wszystkim związana z kwestią wycinki Puszczy Białowieskiej.

Trzecie miejsce zajęła sama premier. 36,5 proc. badanych stwierdziło, że Beata Szydło powinna odejść z rządu.

PRZECZYTAJ: Zapowiada się gorący weekend. PiS stawia policję na nogi. Nie chodzi tylko o Marsz Niepodległości

Badani chcieliby również, by z rządu odszedł Witold Waszczykowski i Konstanty Radziwiłł. Minister spraw zagranicznych oraz minister zdrowia otrzymali kolejno 35,8 proc. oraz 34,8 proc. Tuż za nimi z wynikiem 34,7 proc. uplasował się Zbigniew Ziobro.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Schetyna zdradził dlaczego PiS ociąga się z rekonstrukcją rządu. Okazuje się, że wszystko przeciwko niemu. Internauci turlają się ze śmiechu [VIDEO]

Wysokie pozycje zajęli Mariusz Błaszczak, Anna Zalewska oraz Piotr Gliński. Według 20,7 proc badanych, rząd powinien opuścić superminister Mateusz Morawiecki.

Najmniej antypatii badani wyrazili w stosunku do Anny Streżyńskiej, która szefuje Ministerstwu Cyfryzacji. Jej odejścia chciałoby zaledwie 11,2 proc ankietowanych.

Co ciekawe, to właśnie jej nazwisko pojawia się coraz częściej podczas spekulacji na temat nowego kształtu rządu. Streżyńska stwierdziła, że jest to spowodowane jej polityczną niezależnością i dystansowaniem się od partyjnych rozgrywek.

SPRAWDŹ ZDANIE POSŁÓW PiS: Posłowie PiS ujawniają, których kolegów pozbyliby się najchętniej. Sprawdź komu chcą zabrać ministerialny stołek

Wciąż nie jest znana ostateczna decyzja w sprawie rekonstrukcji rządu Beaty Szydło. W mediach wciąż pojawiają się różne spekulacje i nowe nazwiska.

Źródło: rp.pl