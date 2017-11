Kolejna służba zyska dodatkowe uprawnienia. Kierowcy już mogą zacząć się bać. Nie będą zadowoleni z tych zmian

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt dotyczący kontroli ruchu drogowego, który da Straży Granicznej nowe uprawnienia. Jeśli pomysł zostanie przyjęty, funkcjonariusze tej służby będą mogli zatrzymywać kierowcom dowody rejestracyjne pojazdów.

Projekt MSWiA trafił do uzgodnień międzyresortowych. „Nowe rozporządzenie sprawi, że mundurowi z SG będą mogli samodzielnie zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach jak policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska” – czytamy na dziennik.pl.

Zobacz: 15 zboczeńców w areszcie. Posiadali i rozpowszechniali dziecięcą pornografię

Do tej pory, kiedy funkcjonariusze SG stwierdzali, że pojazd zagraża bezpieczeństwu na drodze musieli czekać na przyjazd policji. MSWiA nowym przepisem chce zaoszczędzić czas obu służb i ograniczyć koszty.

Wedle planów resortu znowelizowany przepis za zacząć działać od 13 listopada 2017 roku. Tego samego dnia ma wejść nowela ustawy „prawo o ruchu drogowym”.

„Jest to podyktowane tym, by zapewnić SG możliwości wystawiania pokwitowań w przypadku zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do używania pojazdu, zgodnie z wzorem ustalonym w rozporządzeniu MSWiA z lipca 2008 r.” – tłumaczy ministerstwo.

Zobacz: Wszystko co wiemy o zamachu w Nowym Jorku. Najważniejsze pytanie: czy to sprawka Państwa Islamskiego?

Źródło: dziennik.pl