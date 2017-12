Kolejny aktor w ogromnych tarapatach. „Boję się, że pewnego dnia nie wystarczy nam na jedzenie”

Monika i Zbigniew Zamachowscy mają problemy finansowe, „Super Express” poinformował, że ich konto zostało zajęte przez komornika. Teraz głos w tej sprawie zabrali sami zainteresowani.

Boję się, że pewnego dnia nie starczy nam na jedzenie. Praktycznie wszystko, co mamy, wydajemy na zobowiązania Zbyszka i prawników, a zdarza się, że prosimy o pożyczki znajomych albo rodzinę – powiedziała Monika Zamachowska.

Fakt ten wynika przede wszystkim z dużych zobowiązań Zbigniewa wobec byłej żony. Tej musi płacić alimenty w wysokości 18 tysięcy złotych, a ofert dla aktora wpływa coraz mniej.

Później wyrokiem sądowym obniżono kwotę alimentów do 14 tysięcy złotych. Mimo to, te kwoty w porównaniu do tych, które zalega Mateusz Kijowski, mogą robić wrażenie.

Zamachowski z byłą żoną Aleksandrą posiadał kilkoro dzieci, część z nich jest już pełnoletnia i wobec nich zobowiązania są mniejsze niż wobec tych, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.

Źródło: se.pl