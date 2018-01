Kolejny ostry wpis byłego Prezydenta. Lech Wałęsa znów w akcji. Jednoznaczna reakcja internautów

Były przywódca „Solidarności” w ostatnim czasie lubi w sposób kontrowersyjny przypominać o swoim istnieniu. Teraz Lech Wałęsa opublikował wpis, w którym nawołuje UE i by obaliły demokratycznie wybrane rządy. Oczywiście podkreślił swoje ogromne zasługi w walce o demokrację…

Były prezydent opublikował na swoim koncie na Facebooku wpis, w którym apeluje do „przyjaciół” o braterską pomoc w obaleniu demokratycznie wybranego rządu. Tym razem nie podoba mu się także Victor Orban, więc i jego rząd trzeba obalić. Wzywa do przeciwstawienia się rządom Polski i Węgier.

Czytaj też: Nożownik zaatakował Polaka w Holandii. Rozpoczęła się walka o życie. Okazało się, że napastnikiem także był Polak

Taki wpis zamieścił Lech Wałęsa na swoim oficjalnym koncie na Facebooku.

Jak trafić w najwtższą władzę nie trafijając w Naród oto jest pytanie .

Proszę moich przyjaciół o powiadomienie decydentów o mojej prośbie o zdecydowane przeciwstawienie się rządom Polski i Węgier łamiącym wywalczone prawidła o trójpodziale władz.

Stałem na czele walki, która przyniosła wolność Polsce i Węgrom a zasadzała się na trójpodziale władz i dlatego nie można pozwolić by ta zasada została złamana.

Proszę i apeluję do przyjaciół Polski i Węgier o wsparcie w uporządkowaniu struktur demokratycznych w naszych krajach na wzór demokracji zachodniej z trojpodziałem władz.

Zagapiliśmy się i władza dostała się w demokratyczny sposób w nieodpowiedzialne populistyczne demagogiczne ręce.

W tym momencie na drodze pokojowej cokolwiek zrobić by to zmienić jest niemożliwe.

Czekać do następnych wyborów to zbyt duże zniszczenie w każdej dziedzinie.

Dlatego potrzebujemy pomocy Europy i Świata.

Nie można pozwolić by Polska czy Węgry niszczyły dorobek demokratyczny Europy.

L.Wałęsa

Oto jak zareagowali internauci.

Przeczytaj też: Szokujące relacje! Padlinożercy z Wenezueli. Lewackie rządy pozbawiły ludzi resztek godności

Źródło: Wolność24/ Facebook