Kolejny poseł odchodzi z Kukiz’15. Zapowiada walkę o wolność w ramach Wolności

Chaos medialny w ostatnich dniach wokół Jacka Wilka sprawił, że nie do końca znany był jego polityczny los. Poseł potwierdził ostatecznie, że odchodzi z Kukiz’15, taka też informacja pojawiła się na stronie Sejmu.

Po oskarżeniach zawartych w liście Stanisława Żółtka z Kongresu Nowej Prawicy o nieoddanie partii 11 tysięcy złotych Wilk został zawieszony w prawach członka klubu Kukiz’15.

Ostatecznie poseł złożył wyjaśnienia, ale i tak opuścił klub Pawła Kukiza. Jednocześnie rano Janusz Korwin-Mikke napisał:

Po konsultacji z Prezydium wniosłem do Sądu Partyjnego wniosek o usunięcie Go z Partii. Kol.Wilk mial 10 dni na wyjaśnienie swojego co najmniej dziwnego zachowania w/s pieniędzy KNP (faktom nie zaprzecza!). Ponadto Jego zachowanie w/s przynależności do K’15 (10 dni temu oświadczył, że z niego wystąpił) uprawdopodobnia podejrzenie, że i w innych sprawach mija się z prawdą.

Od osób z najbliższego otoczenia prezesa mogliśmy jednak usłyszeć, że chodzi o złożenie wyjaśnień przed sądem partyjnym. Do tego, że ich zabrakło, przez natłok zdarzeń w ostatnich dniach, przyznał się sam Wilk.

Wieczorem sprawa wydaje się być wyjaśniona. Poseł Wilk napisał na Facebooku: Ludu Wolności – DO ROBOTY!

Poniżej wpis posła Wilka:

