Kolejny rozłam w klubie Kukiz’15? Sam Paweł Kukiz zabrał głos w sprawie narodowców, Andruszkiewicza i Jakubiaka

Rozpadanie się klubu poselskiego Kukiz’15 nie martwi Pawła Kukiza. Jak poinformował na swoim Facebooku „Ubawiłem się z rana „sensacjami” Faktu. „Frakcja narodowców w Klubie Kukiz’15 stawia warunki”. „Frakcja Narodowców”, szanowny Fakcie, to (po odejściu Winnickiego i Chruszcza) obecnie dwie osoby- poseł Andruszkiewicz i poseł Jakubiak. „Frakcja”” czyli jak można wnioskować z wypowiedzi polityka zjawisko bez znaczenia.”

W swoim wpisie Paweł Kukiz przekazał, że odejście Andruszkiewicza i Jakubiaka nie miałoby znaczenia.

„OK, załóżmy, że Fakt spekuluje w dobrą stronę, „frakcja” obraża się i wychodzi z Klubu. No i co takiego by się stało?” – pyta retorycznie lider klubu.

Zdaniem Pawła Kukiza takie odejście nie miałoby znaczenia bo „przecież i tak PiS ma dziś wystarczającą liczbę posłów, by samodzielnie sprawować władzę nie licząc się z nikim. Jakie znaczenie ma czy Kukiz’15 liczyć będzie 32, 40 czy 20 członków skoro i tak w Sejmie głos ma tylko PiS?”.

Tak więc dodatkowi posłowie PiSowi nie są potrzebni.

Rozważając dalej Paweł Kukiz planuje powtórzyć sukces PiS.

„Przypominam, że prezes Kaczyński w 2001 roku wprowadził do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość w liczbie 44 posłów. Do końca kadencji zostało przy nim 20 wiernych. Zdrajcy poszli w niebyt a ta dwudziestka dziś ma pełnię władzy pożerając przy okazji frajerów, którzy przechodząc z innych opcji do PiS łudzą się, że w ten sposób inwestują w swoją polityczną karierę.

Za dwa lata zobaczą, jak bardzo się mylili. Zdrajca zawsze pozostanie zdrajcą i żaden rozsądny człowiek w zdrajcę nie zainwestuje. To tyle „faktów””.

Ciekawe czemu Paweł Kukiz nie boi się powtórki losów LPR?

Według „Faktu” część posłów Kukiz chce odwołać Stanisława Tyszkę z funkcji wicemarszałka sejmu. Jak Tyszka zostanie odwołany z klubu odejdą wolnościowcy. Jak zostanie odejdą narodowcy do klubu „Wolni i Solidarni” Kornela Morawieckiego.

Jak ujawnia „Fakt” „akcją rozbijania klubu Kukiz’15 dowodzi Krzysztof Tenerowicz (37 l.), który jest człowiekiem Zbigniewa Ziobry (47 l.).

Choć należy do Solidarnej Polski, jest szarą eminencją w środowisku narodowców.

– To on dostał zadanie przetransferowania wszystkich endeków od Kukiza do koła Morawieckiego seniora, by kontrolę nad nim przejął minister sprawiedliwości”.

Jan Bodakowski

O opiniach Pawła Kukiza pisaliśmy w

Paweł Kukiz nie będzie płakał po odejściu, z klubu Kukiz, narodowców Andruszkiewicza i Jakubiaka