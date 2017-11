Kolejny wpis z więzienia Stonogi: „Założono mi stryczek”. „Ziobro, to Ty stoisz za tymi hitlerowskimi prześladowaniami” [VIDEO]

Zbigniewa Stonogi na swoim facebookowym profilu zamieścił wpis, w którym opisuje on, jak jest mu źle w zakładzie karnym w Siedlcach. „Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o zorganizowanie protestu pod bramami więzienia” – napisał. Dodaje również, że zmusza się go do popełnienia samobójstwa.

Jak podaje Sąd Okręgowy w Siedlcach w sprawie III K OW 1005/17 decyzja dyrektora zakładu karnego w Siedlcach uniemożliwiająca mi pobyt na ślubie syna była niezgodna z prawem a dyrektor wkroczył w sferę przeznaczoną dla sądu – piszę na wstępie swojego postu opublikowanego na swoim koncie Facebook-owym Zbigniew Stonoga.

Dalej kontrowersyjny biznesmen oświadcza, że jest w więzieniu terroryzowany i niszczony psychicznie. Twierdzi również, że próbowano skłonić go do samobójstwa.

Od wczoraj terror stosowany wobec mnie wzrósł, założono mi stryczek i pchnięto do samobójstwa odciął mnie oddziałowy. Do późnych godzin nocnych kilkukrotnie wyprowadzano mnie z celi i rozbierano do naga oraz przeszukiwano kolejny raz celę – napisał osadzony w zakładzie karnym biznesmen.

Na końcu wpisu, Stonoga zwrócił się bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.

Ziobro wiem że, to Ty stoisz za tymi hitlerowskimi prześladowaniami mnie w więzieniu – napisał kontrowersyjny działacz społeczny.

Jak pokazuje choćby film poniżej nie można brać słów Zbigniewa Stonogi na poważnie. Na swoim koncie na FB biznesmen wcześniej pisał, ze został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy policji. Później opublikowane nagranie wszystko wyjaśniło.

Źródło: Wolność24 / Facebook