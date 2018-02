Kompromitacja Kancelarii Premiera. Następny karygodny błąd historyczny Morawieckiego! [VIDEO]

W czwartkowym orędziu premier Mateusz Morawiecki mówił o nowelizacji ustawy IPN, która była punktem zapalnym w kryzysie dyplomatycznym między Izraelem a Polską. W anglojęzycznym przemówieniu premiera pojawił się karygodny błąd.

Nie opadł jeszcze kurz po błędzie w tłumaczeniu na YouTubie orędzia Morawieckiego, a już pojawiło się kolejne skandaliczne nagranie, tym razem opublikowane na Kanale Kancelarii premiera.

Kilka dni temu, w anglojęzycznej części przesłania opublikowanym na YouTubie pojawiły się karygodne błędy w tłumaczeniu. Wyszło na to, że obozy zagłady były polskie… „Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie” – mówił premier.

Czytaj także: To nie miało prawa się zdarzyć. Skandaliczny błąd przy orędziu premiera Morawieckiego

W angielskim tłumaczeniu okazało się coś innego… „Obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie” – mogli przeczytać anglojęzyczni widzowie!

Teraz na kanale Kancelarii Premiera pojawiło się nagranie, w którym Morawiecki wygłasza swoje przemówienie po angielsku i stwierdza, że…miejscem niemieckich zbrodni był między innymi Katyń.

Film z błędem szybko zdjęto. Przypomnijmy, że Morawiecki jest z wykształcenia historykiem.

How to shoot yourself in the foot and then put it in your mouth. #Poland #nazicamps #Morawiecki #automation pic.twitter.com/bzKLkjiSrl

— Chmielewska-Szlajfer (@HChSz) February 2, 2018