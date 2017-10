Konduktor bez serca. Siedmioletnie dziecko wyleciało z pociągu przez brak pieczątki

Nowa organizacja szkół, ale problemy stare. W wielkopolskich szkołach rodzice zgłaszają poważny problem z uzyskaniem pieczątki na legitymacjach. Przez jej brak jeden z uczniów został wyrzucony z pociągu Kolei Wielkopolskich.

Uczeń 7 klasy szkoły podstawowej, czyli gdyby nie reforma oświaty – 1 gimnazjum – jechał pociągiem Kolei Wielkopolskich, by dojechać rano do szkoły. To zaledwie kilka stacji.

Kiedy kontroler sprawdzał bilety okazało się, że dziecko bilet ma, ale nie ma pieczątki na legitymacji, która straciła ważność 31 września. Nowej pieczątki nie udało się uzyskać, bo szkoła zmieniła nazwę, a nową pieczęć można uzyskać w Mennicy Państwowej.

To jednak nie jest takie łatwe, bo kolejka oczekujących jest długa. Według zalecenia Ministerstwa Edukacji uczniowie mają więc otrzymywać zaświadczenia o tym, że są uczniami. Takie zaświadczenie miał też podróżujący nastolatek, tyle, że kontroler nic o takim zarządzeniu nie słyszał.

Dziecko musiało więc wrócić do domu na piechotę, bo pociąg do szkoły nie dojechał. Teraz jednak Koleje Wielkopolskie zapewniają, że zaświadczenia będą honorować.

Zobacz też: Ranking szkół będzie uwzględniał ich „przyjazność” wobec uczniów zmiennopłciowych. Pingwiny pozwolą chłopcom zrozumieć czemu są dziewczynkami

Źródło: epoznan.pl