Koniec z mitem sukcesu „500plus”. Liczba Polaków ciągle dramatycznie spada. Spełnia się proroctwo tragicznie zmarłego polityka [VIDEO]

Politycy Prawa i Sprawiedliwości sami dokładnie nie wiedzą dlaczego przegłosowali program „500 plus”. W różnych wywiadach jedni mówią o podnoszeniu dzietności, inni przyznają, że jest to program stricte socjalny.

Z całą pewnością jednak program ten nie uchroni Polski przed katastrofą demograficzną. Przestrzegał przed tym w swoim pamiętnym wystąpieniu w Sejmie poseł Rafał Wójcikowski z Kukiz’15.

Sami państwo przyznają, że w ciągu roku urodzi się góra 30 tys. dzieci więcej. Co to oznacza? Że z 380 tys. urodzeń wzrośnie nam liczba do 410 tys. rocznie. Wskaźnik dzietności z 1,3 do maksymalnie 1,5. Czy to uchroni Polskę przed apokalipsą demograficzną? Sami się państwo przyznają, że nie – mówił w trakcie debaty poprzedzającej przyjęcie programu Wójcikowski.

Żeby istniała zastępowalność pokoleń wskaźnik ten musiałby wynosić 2,0. Tymczasem eksperci prognozują, że Polska może osiągnąć wskaźnik 1,7…za 40 lat.

Obecnie jednak cały czas mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym. W pierwszej połowie 2017 roku liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 11 tysięcy, to oznacza, że prawdopodobnie szósty rok z rzędu będziemy mieli ubytek rzeczywisty.

Liczba urodzeń przez sześć pierwszych miesięcy roku zwiększyła się o 14 tysięcy, czyli niecałe 2,5 tysiąca na miesiąc. Według szacunków wydatki na program „500 plus” mają wynieść w tym roku 23 miliardy złotych.

Oznacza to, że średnio na jedno dziecko ponad stan z poprzedniego roku wydano ok. 820 tysięcy w pierwszym półroczu. W poprzednich statystykach informowaliśmy o ok. 860 tysiącach na jedno dziecko. I tu znów okazuje się, że z niemalże perfekcyjną dokładność wyliczył tę kwotę Rafał Wójcikowski.

Nie uzdrowicie państwo tym projektem systemu. Program wydaje 17 miliardów jeszcze w tym roku (2016 – Red.) i co roku coraz więcej. Według waszych założeń na każde dziecko, które urodzi się dzięki temu programowi wydane zostanie 850 tys. – tłumaczył Wójcikowski.

Mimo, że w pierwszej połowie roku współczynnik urodzeń zwiększył się 0,7 pkt procentowego, to dokładnie o tyle samo wzrósł współczynnik zgonów.

Źródło: wprost.pl/oko.press/wolnosc24.pl