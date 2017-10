Konwencja PO: „Polska Samorządna”, ale bez Hanny Gronkiewicz – Waltz

W Łodzi trwa konwencja PO. Partia chce m.in likwidacji urzędu wojewody. Mimo, iż partyjny zjazd odbywa się pod hasłem „Polska Samorządna”, nie zaszczyciła jej swą obecnością prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz.

W Łodzi trwa konwencja Platformy Obywatelskiej „Samorządna Polska”. Partia przygotowuje się do majowych wyborów lokalnych.

PO chce zwiększenia roli samorządów, gdyż nie zapowiada się, iż mogłaby odnieść sukces w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Samorządy miałyby przejąć część kompetencji władz centralnych i instytucji rządowych oraz część dochodów podatkowych, które zasilają budżet państwa.

Platforma opowiada się m.in. za likwidacją urzędu wojewody i przekazaniem jego kompetencji organom władzy samorządowej – marszałkom województw i starostom.

Chce także, by samorządy miały większy, niż obecnie, udział we wpływach z podatków PIT, CIT i VAT.

Na konwencji poświęconej samorządowi nie pojawił się jednak „najpotężniejszy samorządowiec” PO – prezydent Warszawy i jednocześnie wiceprzewodnicząca partii Hanna Gronkiewicz Waltz.

Partia od jakiegoś czasu dystansuje się od niej, po tym jak na jaw wychodzą kulisy przejmowania nieruchomości warszawskich przez zorganizowane gangi prawników i urzędników stołecznego ratusza.

Na czołowego samorządowca Platformy lansowana jest teraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która sama ma problemy prawne.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia, w którym zarzuca się jej, iż nakłamała w dokumentach, po to, by jej konkubent dostał kredyt bankowy.

