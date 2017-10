„Kornik drukarz ważniejszy niż Katalończycy”. Mocne wystąpienie Dominika Tarczyńskiego przed Radą Europy

Unia woli zajmować się kornikiem z Puszczy Białowieskiej, niż Katalończykami, gwałtami w Szwecji, czy łamaniem konstytucji przez Merkel poseł Tarczyński w imieniu Konserwatystów rady Europy zaatakował Thorbjørn Jagland Sekretarza Generalnego Rady.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński w imieniu Konserwatystów Rady Europy pytał wczoraj Sekretarza Generalnego RE o Katalonię, politykę imigracyjną Niemiec oraz gwałty w Szwecji.

Polski polityk dowodził braku logiki w postępowaniu władz unijnych, i to, że uznaje swoje interwencje w sprawie Puszczy Białowieskiej za ważniejsze, niż brutalne pacyfikowanie Katalończyków, przedłużający się nieskończoność stan wyjątkowy we Francji, czy złamanie europejskiego prawa i niemieckiej konstytucji przez Angelę Merkel.

Poseł przypomniał m.in. iż Angela Merkel złamała konstytucję nie uzyskując zgody niemieckiego parlamentu na otwarcie granic dla imigrantów.

Tajny raport niemieckiego rządu na ten temat wypłynął tuż przed wyborami w Niemczech, które wygrała CDU, ale ze słabym wynikiem.

Zobacz też: Gordon Ramsay w ostrych słowach o Brexicie. „Nie mogę się doczekać wyjścia z UE. To będzie kop w d*pę dla przemysłu”

– Angela Merkel nie miała prawa podjąć decyzji o tym, aby przyjąć nielegalnych imigrantów bez zgody parlamentu. Taką zgodę wydała, łamiąc tym samym konstytucję i prawo. RE wielokrotnie zajmowała się kornikiem drukarzem oraz innymi elementami „zagrażają… demokracji w Polsce, a nie zajmowała się tak ważnymi decyzjami, jakie podjęła Angela Merkel i jej rząd, które zaważyły na życiu wielu Europejczyków – powiedział poseł PiS.

– Chciałbym, aby przedstawiciele rządu niemieckiego wytłumaczyli, dlaczego złamali prawo niemieckie, europejskie i konstytucję. To jest bardzo ważne ze względu na śmierci, które zostały dokonane przez nielegalnych imigrantów, nazywanych uchodźcami – mówił Dominik Tarczyński.

Polityk odniósł się także do sytuacji w innych krajach europejskich, którymi Unia w ogóle nie chce się zajmować.

Zobacz też: Premier Katalonii podpisał deklarację niepodległości, ale został jeden szczegół. Tym rozzłościł tysiące osób

Polish MP blasts EU:

Instead of focusing on Sweden’s migrant rape crisis or Spain, you focus on a Polish woodworm! pic.twitter.com/xRVMgGf1XC

— Voice of Europe (@V_of_Europe) 10 października 2017