Korwin-Mikke w brutalnie szczerych słowach. „Wyborcy i politycy PiS to głupki”. Zdradza, czego potrzebuje Polska

W wywiadzie udzielonym Bartoszowi Dylągowi z wnp.pl Janusz Korwin-Mikke bardzo źle ocenił ostatnie dwa lata rządów PiS, za jedyny sukces partii Kaczyńskiego uznając obniżkę wieku emerytalnego.

Za najgorsze decyzje PiS europoseł uznał 500 plus oraz programy: „Apteka dla aptekarza” i „Likwidacja przemysłu futrzarskiego”.

Przyczyną sukcesu PiS jest, zdaniem lidera partii Wolność, to że większość wyborców to głupki, które głosują na głupków. Zdaniem europosła PiS chce przejąć samorządy.

Korwin-Mikke uważa, że „Polska potrzebuje dyktatury, ale oświeconej. D***kracja nigdzie (…) się nie sprawdziła”. Prezes partii Wolność porównał też informowanie władz Polski o przestępczości do donosów na Gestapo.

W swojej wypowiedzi Janusz Korwin-Mikke przypomniał, że „PiS utworzyło Unię Europejską, to PiS za nią głosowało, to Jarosław Kaczyński zapewniał, że Traktat Lizboński to coś wspaniałego, to śp. Lech Kaczyński go podpisał. PiS wcale nie chce wychodzić z UE, chce tylko przejąć elektorat niezadowolonych z Unii. I nadal być przy unijnym korycie. Natomiast na arenie międzynarodowej PiS kompromituje Polskę, bo PiS-owcy, nieraz nawet zacni ludzie, są po prostu na ogół durniami”.

W opinii prezesa partii Wolność „za PO rządziły bęcwały z dyplomami uczelni, na których nie uczy się niczego pożytecznego. Obecnie rządzą bęcwały po prostu”.

„Rządy PiS skończą się tak, jak muszą, czyli katastrofą. (…) po katastrofalnych rządach sanacji władzę objęli hitlerowcy. Obecnie najprawdopodobniej muzułmanie” – dodał Korwin-Mikke.

