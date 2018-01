Koszmarna zima dla milionów Polaków. Już niedługo dostaną gigantyczny rachunek

Ta zima może być szczególnie bolesna dla wielu polskich rodzin. Najbiedniejsi płacą najwięcej – żalą się mieszkańcy Warszawy.

Nałożenie się na siebie kilku czynników, w tym inflacja powodująca wzrost cen wszystkich produktów, sprawi, że za ogrzewanie miliony osób zapłacą tej zimy szczególnie dużo.

Według statystyk co dziesiąty Polak narzeka na za słabe ogrzewanie swojego domu. W związku z tym ogrzewają swoje mieszkania gazem lub prądem, co z kolei prowadzi do gigantycznych rachunków.

Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców starych budynków, kamienic. Problem dotyka przede wszystkim najbiedniejszych, bo to oni często zajmują stare mieszkania, niepodłączone do centralnego ogrzewania.

Według danych problem ten dotyka ponad 2 milionów osób, mimo tego, że w ostatnich trzech latach liczba ta spadła o 880 tysięcy.

Źródło: finanse.wp.pl