Kowalczyk zabrała głos po śmierci Mackiewicza. Padły ostre słowa!

Ostre słowa polskiej biegaczki, medalistki Igrzysk Olimpijskich, Justyny Kowalczyk po śmierci Tomasza Mackiewicza. Sportsmenka odniosła się do reakcji Internautów po zdarzeniach na Nanga Parbat.

Przypomnijmy, że Mackiewicz i Francuzka Elizabeth Revol pod koniec stycznia wyruszyli na szczyt Nanga Parbat. Ten udało im się osiągnąć, jednak w czasie zejścia w dół pojawiły się poważne problemy ze zdrowiem Mackiewicza.

Jak relacjonowała Revol: W pewnym momencie nie mógł (Mackiewicz – Red.) oddychać, zdjął z twarzy maskę zabezpieczającą przed niską temperaturą i zaczął na moich oczach zamarzać. Jego nos zrobił się po prostu biały. Tak samo ręce.

W związku z tym Revol zostawiła Mackiewicza na wysokości 7300 metrów, a sama zeszła do obozu położonego niżej, skąd następnie zeszła do ekipy ratowników.

Po tym wydarzeniu pojawiło się w sieci wiele negatywnych komentarzy w stylu „po co tam szli” i mówiące o dużej nieodpowiedzialności Mackiewicza, który teraz osierocił trójkę dzieci. Z taką postawą nie zgadza się Justyna Kowalczyk.

Himalaistów zaraz naród zacznie kastrować, bo są nieodpowiedzialni i nie powinni mieć dzieci… Ale gdy za ścianą u sąsiadów rozgrywają się wieloletnie dramaty, to po tragedii w wywiadach „to była taka normalna rodzina”… – napisała na Twitterze.

Taki komentarz spotkał się z wieloma głosami krytyki osób, które pisały, że to zupełnie absurdalne porównanie i wybielanie jednych, dlatego że inni też robią źle, a nawet gorzej.

Taaa. Porównuję patologie do himalaizmu.. Najprościej spłycić temat.Tak trudno pomyśleć,że chodzi o to by ludziom,którzy nic złego nie robią, nie wtrącać się w życie a DOSTRZEC MNÓSTWA ZŁA WOKOŁO?Tam się można wykazać. Himalaisci i ich dzieci,partnerzy dadzą radę bez”dobrych rad” – odpisała ponownie Kowalczyk.

