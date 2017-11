Kto będzie premierem? Brane pod uwagę są trzy scenariusze. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma swojego faworyta

Według najnowszych ustaleń „Rzeczpospolitej” opcje dotyczące Prezesa Rady Ministrów po rekonstrukcji rządu są trzy. Jednak jedna z możliwości wydaje się obecnie daleka od zrealizowania, gdyż nie zyskała szerokiego poparcia wśród kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, z kolei inna zmiana ma być przez nich forsowana.

W kontekście rekonstrukcji rządu mówi się także, od kilku tygodni, o zmianie na stanowisku premiera.

Opcja numer 1: kosmetyczna zmiana rządu dotycząca mniej ważnych ministerstw, premierem pozostanie Beata Szydło.

Opcja numer 2: szeroka rekonstrukcja rządu w ramach której stanowisko straci kilku kluczowych ministrów, między innymi Antoni Macierewicz. Wówczas premierem zostałby Jarosław Kaczyński.

Opcja numer 3: umiarkowane zmiany dotyczące między innymi resortów finansów i rozwoju, a wszystko przez to, że Morawiecki miałby zostać premierem.

Zdaniem „Rzeczpospolitej”, takie rozwiązanie, brane pod uwagę poważnie jeszcze miesiąc temu, teraz ma być najmniej prawdopodobne. Wszystko przez to, że obsadzenie Mateusza Morawieckiego w roli premiera mieli odradzać Kaczyńskiemu doradcy.

Postawienie na Morawieckiego w ramach premiera rodziłoby szereg komplikacji. Po pierwsze, czy jako premier mógłby on cieszyć się dalej tak szeroką autonomią, jaką ma jako minister finansów.

Konieczność konsultacji decyzji z Nowogrodzką miała być kolejnym z powodów, dla których zrezygnowano póki co z kandydatury Morawieckiego. W związku z tym kierownictwo partii ma naciskać na Kaczyńskiego, by to on został premierem.

Nic nie jest jednak przesądzone, gdyż zmiana rządu, która była planowana na listopad, znów przesunie się w czasie.

Teraz mówi się już o terminie po nowym roku. Po pierwsze w Sejmie jest wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, po drugie cały czas nie udało się przepchnąć ustaw zmieniających sądownictwo, a także ordynację wyborczą w samorządach.

Źródło: rp.pl/money.pl