Kukiz chce wprowadzić do ustawy o broni przepisy ostrzejsze niż obecnie?! Poseł UPR: „Kompletny bezsens. To mój projekt i nie dam go rozmontować”

Posłowie Kukiz’15 przygotowali poprawki do projektu dotyczące prawa do posiadania broni. Tak jak się spodziewaliśmy, po zmianach projekt będzie wprowadzał ostrzejsze regulacje niż są obecnie! To spotkało się z ostrą reakcją posła z Unii Polityki Realnej, Bartosza Jóźwiaka, który za ten projekt odpowiada.

Największe ryzyko wypadków z bronią występuje wtedy, gdy jest ona przechowywana w nieodpowiedzialny sposób. Niedotrzymywanie warunków może doprowadzić do tragedii. Musimy temu zapobiec – mówił poseł Grzegorz Długi.

Jak podało wczoraj „Polskie Radio” Ruch (Kukiz’15 – Red.) chce, aby niektóre organy, np. policja mogły złożyć posiadaczowi broni niezapowiedzianą wizytę w celu skontrolowania sposobu przechowywania.

Zobacz także: [TYLKO U NAS] Jacek Wilk o sytuacji na prawicy i nowych partiach „wolnościowych”. „Działania są tutaj zupełnie absurdalne” [VIDEO]

To oznacza, że przeszukanie domu lub mieszkania mogłoby się odbywać o dowolnej porze i bez nakazu. Dotychczas taka praktyka jest niedozwolona, można odmówić wpuszczenia kontroli do domu.

Jeżeli odmówię, to wtedy mogą wszcząć postępowanie i uzyskać nakaz. Nie mogą wejść „bo tak. To jak z bezprawiem rutynowej kontroli drogowej – podaje na Twitterze dziennikarz i strzelec, Andrzej Zdzitowiecki.

Zobaczyłem sobie te tzw. poprawki. Powiem tylko tyle: kompletny bezsens – skomentował poseł sprawozdawca z UPR, który odpowiada za ten projekt.

Jak dodał: Ja niczego takiego nie wprowadzę do ustawy. (…) Ja odpowiadam za siebie i swój projekt. I nie dam go rozmontować.

Warto przeczytać: Wyszło szydło z worka. „Wolnościowy” Kukiz: Ustawa o dostępie do broni mi się nie podoba. Powinny być trochę większe obwarowania

Według pomysłu Kukiza posiadacz broni ma mieć mniej praw niż… groźny gangster. Przeszukanie mieszkania bez nakazu i o dowolmej porze. pic.twitter.com/TbpQCbsxA4 — Andrzej Zdzitowiecki (@AZdzitowiecki) October 17, 2017