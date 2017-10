Kukiz grozi PiS-owi. „Atak na JOW-y spotka się z gigantyczną reakcją. Wyprowadzimy ludzi na ulicę” [VIDEO]

Kukiz grozi PiS-owi. Politycy ruchu Kukiz’15 mówią wprost, jeżeli PiS ruszy JOW-y będzie miał problem. Zapowiadają, że jeżeli PiS zdecyduje się na zmianę ordynacji wyborczej i likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych, to będą o nie walczyć wszelkimi sposobami.

Jak mówi ich lider Paweł Kukiz: atak na JOW spotka się z gigantyczną reakcją Kukiz‘15. My wtedy wyprowadzimy ludzi na ulicę.

Portal wPolityce.pl ujawnił informacje, że PiS szykuje zmiany w ordynacji wyborczej. Lider ruchu Kukiz’15 nie wyobraża sobie, by miały one dotknąć JOW-ów.

„Zrobię wszystko, by ulica się upomniała o te JOW-y. To jest niedopuszczalne. Jestem zwolennikiem dwukadencyjności przy jednomandatowych okręgach wyborczych, (…) ale nie zmieniając ordynacji w taki sposób, by jedna partia mogła wrzucić w te miejsca „prawych i sprawiedliwych” – mówił Paweł Kukiz.

„Jeżeli te jednomandatowe okręgi wyborcze zostaną gdziekolwiek ruszone, to będę robił wszystko, by nawet drogą rewolucyjną walczyć o demokrację” – oświadczył.

W innym wywiadzie tego samego rodzaju deklarację złożył poseł Kukiz’15 Tomasz Jaskóła.

„Do końca nie jesteśmy w stanie odnieść się do pomysłów, które nie są w druku. Ciągle istniejemy w chmurze pomysłów, tak jak było z tzw. dwukadencyjnością” – zastrzegał podczas udzielania wywiadu dla portalu wPolityce.pl.

Paweł Kukiz w programie „Minela20” w zdecydowany sposób zapewnił, że nie pozwoli partii rządzącej ruszyć JOW-ów czy zmieniać ordynację wyborczą. Zapowiedział konkretne kroki by do tego nie dopuścić.

„Prawo i Sprawiedliwość musi jednak zdawać sobie sprawę, że atak na JOW spotka się z gigantyczną reakcją Kukiz‘15. My wtedy wyprowadzimy ludzi na ulicę” – zapowiedział.

„To jest wyjście na wojnę z wieloma samorządami. Jeżeli ktoś mówi, że JOW-y się nie sprawdziły, to po prostu kłamie lub manipuluje. Musimy wreszcie dać wolność kandydowania wielu ludziom” – podkreślał.

