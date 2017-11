Kukiz nie odpuszcza! „Tusk zachowuje się jak jakaś obca agentura”

Paweł Kukiz po raz kolenju odniósł się do skandalicznego wpisu Donalda Tuska o Marszu Niepodległości. Tym razem na antenie TVN 24 poseł nazwał szefa Rady Europejskiej obcą agenturą.

Tusk po raz kolejny zdradził swoje prawdziwe intencje wobec Polski, tym razem za pośrednictwem Twittera mianem „reputacyjnej katastrofy” określił tegoroczny Marsz Niepodległości.

Lider Kukiz’15 nie szczędził słów krytyki w kierunku Tuska, po tym jak zapytany został o tę kwestię przez Bogdana Rymanowskiego na antenie TVN 24.

Katastrofą to są wypowiedzi Tuska. To człowiek, który mógłby wykorzystać swoją pozycję, ma do tego obowiązek, by bronić Polski. Hasła, które pojawiły się na marszu to skandal i rzecz niedopuszczalna, ale wchodzenie w retorykę, w grono osób potępiających Polskę, to jest coś z pogranicza zdrady. Tusk zachowuje się jak jakaś obca agentura, powinien bronić Polski w świecie – powiedział Kukiz.

Klimat tego wpisu jest taki, że można uznać, iż były premier Tusk afirmuje tę krytykę Polski. (…) Nie robi wyrazistych działań, by dać do zrozumienia, że to obraz zmanipulowany – dodał.

Źródło: TVN 24