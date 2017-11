Kuriozum! Jeden z najzabawniejszych napadów wydarzył się w Gdańsku. Ciężko uwierzyć, co się stało

W poniedziałek w gdańskim SKOK-u doszło do jednego z najbardziej kuriozalnych napadów.

„Zamaskowany mężczyzna wszedł do placówki, wyciągnął przedmiot przypominający broń… i usłyszał od kasjerki, że żadnych pieniędzy nie dostanie, bo Komisja Nadzoru Finansowego we wrześniu zawiesiła działalność kasy” – donosi trojmisto.pl.

KNF zawiesiła działalność SKOK „Wybrzeże” przy ul. Wyspiańskiego w Gdańsku we wrześniu. Do sądu trafił też wniosek o ogłoszenie upadłości placówki.

Mogę potwierdzić, że w poniedziałek około godz. 15 do jednej z placówek bankowych we Wrzeszczu wszedł zamaskowany mężczyzna w średnim wieku. Wyciągnął z torby przedmiot przypominający broń i zażądał od kasjerki wydania gotówki. Kobieta wytłumaczyła mu, że w kasie żadnej gotówki nie ma, wówczas napastnik uciekł. Prowadzimy czynności mające na celu ustalenie jego tożsamości i zatrzymanie go – powiedziała posrtalowi Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Źródło: trojmiasto.pl