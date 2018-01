Kurski zaczął czystki w TVP. Wszystko w obawie przed Morawieckim. „Publicznie go zbeształ”

„W TVP trwa personalne trzęsienie ziemi. Na razie największe zmiany zaszły w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, gdzie z fotelem dyrektora pożegnał się Klaudiusz Pobudzin” – donosi fakt.pl. Były już szef TAI miał być od dawna w konflikcie z prezesem TVP Jackiem Kurskim.

Portal podał, że od grudnia pozycja Kurskiego w telewizji ma być zagrożona. Nie jest on podobno ulubieńcem nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Najprawdopodobniej w tej kwestii wszystko zależy od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Z posadą szefa w TVP Info pożegnał się ostatnio Grzegorz Pawelczyk, a wcześniej fotel dyrektora TAI stracił Klaudiusz Pobudzin. Ten drugi podał się do dymisji, ale najprawdopodobniej był to ruch wyprzedzający. Urlop na żądanie wzięła dziennikarka Ewa Bugała.

Kurskiemu miało nie podobać się, że Pobudzin bez jego wiedzy spotykał się z politykami partii rządzącej. Między panami od lata dochodziło do spięć.

„Jacek Kurski raz publicznie go zbeształ. Powiedział, że nie życzy sobie, by po korytarzach kręcili się politycy. Wydał zakaz goszczenia ich w gabinetach. Pracownicy otrzymali polecenie, że polityków można prowadzić do charakteryzatorni, studia lub do samochodu” – powiedział dla Onet.pl anonimowy pracownik TVP.

Zobacz: Zaginięciem tego mężczyzny żyła cała Polska. Właśnie zakończono poszukiwania [OFICJALNY KOMUNIKAT]

Źródło: fakt.pl/onet.pl/nczas.com