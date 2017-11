Lewandowski żali się na Twitterze. „Szlag mnie trafia, gdy…”. Internauci szybko odpowiedzieli: „komunista przez pana przemówił”

W mijającym tygodniu unioparlament przyjął rezolucję w sprawie Polski. Za głosowało sześciu polskojęzycznych posłów wybranych z list Platformy Obywatelskiej.

Parlament Europejski, m.in :

– apeluje do rządu polskiego o podjęcie stosownych działań w związku z ksenofobicznym i faszystowskim marszem, który miał miejsce w Warszawie w sobotę 11 listopada ;

– wyraża zaniepokojenie z powodu medialnych doniesień o objęciu przywódców opozycji i społeczeństwa obywatelskiego nadzorem policyjnym ;

– potępia akty prześladowania politycznego wymierzone przeciwko komunistom, antyfaszystom i innym demokratom.

Zobacz także: Sześciu polskich europosłów głosowało „za” rezolucją przeciw Polsce! Zobacz, kto jest na LIŚCIE wstydu

Jednym z europosłów Platformy Obywatelskiej, który szczególnie ostro wypowiadał się w Parlamencie Europejskim był Janusz Lewandowski, który jednak potem wstrzymał się od głosu.

Szlag mnie trafia, gdy zdobyte z moim udziałem fundusze UE (440 mld złotych) zasilają ks. Rydzka, który zniechęcał Polaków do członkostwa w UE, czy fundacji Elbanowskich, którzy upośledzą nasze przyszłe pokolenie wobec rówieśników z Europy – napisał na Twitterze Janusz Lewandowski.

Poseł Lewandowski dodał wpis na Twitterze, gdyż jego zdaniem fundusze Unii Europoejskiej nie płynął tam gdzie powinny. Odpowiedzi Internautów nie pozostawiają jednak złudzeń.

A mnie szlag trafia jak niegdysiejszy autor znakomitej książki „Neoliberalowie wobec współczesności” zamienił się w demagoga porównującego obecną Warszawę do zburzonego Aleppo – odpowiedział Filip Memches.

Państwo Elbanowscy walczyli o to, by rodzic (a nie urzędnik) mógł wybrać, czy jego dziecko ma iść do szkoły w wieku 6 czy 7lat. Czy wolność w decydowaniu o swoim dziecku nazwał Pan upośledzeniem? Pan kiedyś kreował się na wolnościowca, a teraz komunista przez Pana przemówił – dodał Bartosz Taplar.

Warto przeczytać: Rezolucja w sprawie Polski, spuścizna rewolucji bolszewickiej a prawdziwe oblicze Unii Europejskiej