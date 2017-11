Lewicowcy mają zaburzone postrzeganie rzeczywistości. Skandaliczna relacja z Marszu Niepodległości. „Największy neofaszystowski Europy” [VIDEO]

Na portalu Krytyki Politycznej, kuźni kadr lewicy polskojęzycznej, dumnej z zagranicznego finansowania, ukazała się wideo relacja z Marszu Niepodległości zatytułowana „11.11. Największy neofaszystowski marsz w Europie”.

We wstępie do relacji można przeczytać: „Za nami coroczny festiwal neofaszyzmu, ksenofobii i białej supremacji w ramach tzw. „marszu niepodległości”. Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby politycy przestali przymykać na to oko?”.

Wideo relacja z Marszu jest doskonałym przykładem tego jak lewicowcy postrzegają rzeczywistość. Stwierdzenie „jak postrzega rzeczywistość” to nie metafora, tylko realistyczny opis zaburzonej percepcji rzeczywistości, jak u osoby mającej zaburzenia psychiczne.

Zdjęciom polskich patriotów towarzyszą demoniczne dźwięki, obraz jest zwolniony, wszystko zmontowane jest, by pomimo braku skandalizujących zdjęć robić wrażenie horroru czy koszmaru nocnego.

Prócz tego, że zwolnionym zdjęciom z Marszu towarzyszy ponury podkład muzyczny z demonicznymi dźwiękami, to dodatkowo głosy uczestników Marszu są zwolnione i zniekształcone, brzmią niczym puszczane od tyłu wokale satanistycznych kapel. Ewidentnie brak kontrowersyjnych widoków jest uzupełniany nastroją muzyką.

Zapewne to, co widzimy na filmie ma być zdaniem Krytyki Politycznej przejawem faszyzmu.

Scena po scenie warto więc przybliżyć co można zobaczyć w wideo relacji Krytyki Politycznej:

tłum młodych ludzi z biało czerwonymi flagami,

sprzedawcy biało flag biało czerwonych,

transparent ONR z hasłem krucjat Deus vult (Bóg tak chce),

mężczyzna z biało czerwoną flagą na tle tłumu osób z biało czerwonymi flagami,

organizator Marszu przemawiającego do uczestników na tle flag słowackich nacjonalistów,

samotna mała czarna flaga z krzyżem celtyckim wśród flag biało czerwonych i transparentu Solidarności Walczącej,

transparent „Stalowi Patrioci” niesiony przez młodych mieszkańców Stalowej Woli,

młodzi skandujący mężczyźni pokazywani w zwolnionym tempie (w tym jednego skin, oraz osoby w czapkach, żujące gumę, ogolone lub posiadające zarost).

Na filmie puszczanym przez Krytykę Polityczną, widać pana z butelką (nie wiemy czy soku czy piwa), rodzinę z dzieckiem, młodą kobietę malująca usta, Marsz, który mija żebrzącą emerytkę, flagi ekstremistycznego X portalu, flagi ONR, koszulki z hasłami patriotycznymi, rekonstruktorów, Straż Marszu, osoby w czapkach i bez czapek, kibiców Legii, blondynów, brunetów, łysych, mężczyzn i kobiety, osoby odpalające race.

Najwięcej materiałów dał Krytyce Politycznej czarny blok, od którego aktywności na Marszu odcięli się organizatorzy i uczestnicy Marszu. Na zdjęciach z czarnego bloku widać osoby z zasłoniętymi twarzami i osoby bez zasłoniętych twarzy, drugą czarną flag z białym krzyżem celtyckim, oraz hasła czarnego bloku w tym „czysta krew, trzeźwy umysł SXE*”.

Na filmie Krytyki Politycznej widać też, osobników z symbolem (wyglądającym jak logo superbohatera z komiksu) błyskawicy w kole (podobnym do symbol brytyjskich faszystów Oswalda Mosleya), flagę z czarnym słońcem (symbolem radykalnego europejskiego ekstremistycznego centrum odwołującego się do filozofii antycznej Grecji).

Nie da się ukryć, że Krytyka Polityczna albo naprawdę uważa biało czerwone flagi za przejaw faszyzmu i rasizmu, albo wciska kit, ilustrując niewinne zdjęcia dźwiękami rodem z horroru, by przynajmniej w ten kuriozalny sposób zaatakować polskich patriotów. Nie da się jednak ukryć, że taka twórczość artystyczna tylko ośmiesza kuźnie kadr polskojęzycznej lewicy.

Czytaj więcej: Marsz Niepodległości od środka. „Tylko środowiska narodowe są w stanie zmobilizować tylu młodych ludzi”. Relacja naszego reportera [VIDEO]

*SXE to Straight edge idea wyrosła z ruchu punk, kontestująca system, ale odrzucająca alkohol, narkotyki, przygodny sex, śmieciowe jedzenie, propagująca zdrowy tryb życia.