Maciej Orłoś mocno i krytycznie o PiS-ie. „To nie powinno się stać w wolnej Polsce”

Maciej Orłoś, były, wieloletni, prowadzący „Teleexpres”, krytycznie ocenił działania obecnej partii rządzącej w zakresie Telewizji Publicznej.

O słynnych już paskach w TVP Info, Orłoś mówi tak: Wydają mi się one tragikomiczne, dlatego, że są od strony dziennikarskiej niedopuszczalne, ale z drugiej strony są tak głupie, że aż śmieszne.

Jak dodawał nie ma do nikogo żalu, że zakończył współpracę z Telewizją Publiczną, jednak dziwi się niektórym z jego kolegów, iż postanowili kontynuować pracę w TVP. Dla części z nich wykazał się jednak wyrozumiałością.

Rozumiem, ponieważ życie jest życiem i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby tak po prostu trzasnąć drzwiami i odejść. Wiadomo, są różne zobowiązania, płatności – tłumaczył były prowadzący „Teleexpress”. Według Orłosia, wielu z prezenterów TVP nie zgadza się z tym, co obecnie robią.

Orłoś mówił także o porównaniach obecnej TVP do sytuacji w czasach PRL-u. Analogie dotyczące języka propagandy nasuwają się same, szczególnie jak ktoś pamięta PRL i to w jaki sposób TVP przekazywała informacje, manipulując odbiorcami. Na pewno kiedyś zostanie to ocenione – uważa.

Jak dodawał, jego zdaniem to nie powinno się stać w wolnej Polsce. Nie rozumiem, jak może być zgoda na takie coś na najwyższych szczeblach władzy.

Telewizja reżymowa, dla zmylenia przeciwnika, tj. narodu, nazywana publiczną, zawsze sprzyja obecnej władzy dlatego, że to ona ją kształtuje. W czasach rządów PO-PSL również pojawiały się liczne manipulacje i propagandowe materiały, choć można zgodzić się z tym, że PiS w tym zakresie „godnie” przedłuża działania poprzedniej władzy – robiąc to z jeszcze mniejszą subtelnością.

