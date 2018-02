Małpa, która stała się Polakiem, do naszego kraju jednak nie trafi. Wszystko ze względu na dietę

Ponad 40 tys. zainteresowanych na Facebooku. Akcja mająca nakłonić władze stołecznego Zoo do ściągnięcia nosaczy sundajskich, wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów. Nic dziwnego, małpa stała się zabawnym uosobienie wszystkich naszych ułomności i wad, z których lubimy się naśmiewać, ale również piętnować. Niestety, jak się okazuje, Polacy będą mogli podziwiać nosacza wyłącznie w internecie. Wszystko ze względu na specyficzną dietę małpy-Janusza.

Ogromna popularność, jaką cieszy się żyjący na Borneo gatunek małpy, spowodowała, że narodził się pomysł ściągnięcia kilku okazów do kraju. Projektem zaintersował się na poważnie Łukasz Sułowski, wicedyrektor ogrodu zoologiczne w Zamościu. Sprawę zbadał i stwierdził, że nosacze sundajskie w Polsce nie przeżyją.

To małpy o specyficznych wymaganiach pokarmowych. Ich dieta składająca się głównie z liści egzotycznych gatunków drzew jest pomimo współczesnej techniki niemożliwa do odtworzenia w niewoli. Nosacze udaje się utrzymać przy życiu, a nawet z powodzeniem mnożyć jedynie w kilku ogrodach zoologicznych w Azji w klimacie zbliżonym do borneańskiego – stwierdził przedstawiciel zoo.

Wygląda więc na to, że wszyscy fani nosacza będą zmuszeni do podziwiania małpy w internecie. Szkoda, kilka okazów w jednym z polskich ogrodów zoologicznych z pewnością zapewniłoby wielu odwiedzających, a także pomogło w zbieraniu materiałów do kolejnych memów.

Osobom, którym na sercu leży nos zagrożonego nosacza sundajskiego doradza się odwiedziny strony: proboscismonkey.org. Zajmuje się ona gromadzenie środków na ochronę małp.

Żródło: wprost.pl/wolnosc24.pl/proboscismonkey.org