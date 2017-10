Masa ostro krytykuje polityczne aspiracje Popka. „Przecież to kretyn”

Najpopularniejszy świadek koronny w Polsce Jarosław Sokołowski pseudonim Masa ostro zareagował na wieść o politycznych aspiracjach rapera Pawła Mikołajuwa znanego jako Popek.

Masa znany jest ze swojej sympatii do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że w końcu poważni ludzie doszli do władzy więc szkoda, że na listy pchają się osoby, które mogą wszystko to zepsuć. O popularnym raperze ma bardzo złe zdanie.

Popek nie powinien wchodzić do polityki! A jeśli wejdzie, ten kraj zejdzie na psy – ostrzegł Masa.

To kretyn, który deprawuje młodzież. To miałby być polski polityk? Opamiętajmy się, bo tu dochodzi od jakiegoś szaleństwa. On w porównaniu ze mną to bagno! – stwierdził.

Źródło: jastrzabpost.pl