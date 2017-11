Masz w domu lek z tej serii? Wyrzuć go natychmiast lub zwróć w aptece! Popularny syrop wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał komunikat o natychmiastowych wycofaniu ze sprzedaży Hydroxyzinum Espefa, popularnego syropu na uspokojenie, który jest wydawany wyłącznie na receptę.

Powodem ma być wykrycie niezidentyfikowanego zanieczyszczenia w produktach. Decyzja GIF ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Z aptek mają zniknąć następujące serie leku Hydroksyzyna – Hydroxyzinum Espefa 10 mg/5 ml:

– numer serii: 860915, data ważności: 09.2018

– numer serii: 840915, data ważności: 09.2018

– numer serii: 671214, data ważności: 12.2017

– numer serii: 010115, data ważności: 01.2018

– numer serii: 850915, data ważności: 09.2018

– numer serii: 870915, data ważności: 09.2018

Hydroksyzyna – Hydroxyzinum Espefa to lek stosowany w objawowym leczeniu lęku u dorosłych. Syrop Hydroxyzinum Espefa uspokaja, działa przeciwlękowo, nasennie i przeciwhistaminowo.

Decyzja GIF została podjęta w związku z otrzymaniem wyników poza specyfikacją w zakresie parametru: pojedyncze niezidentyfikowane zanieczyszczenie” – brzmi uzasadnienie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Jak mówi rzecznik GIF Paweł Trzciński, w razie stwierdzenia jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych w specyfikacji parametrów, producenci, najczęściej na zasadzie „dmuchania na zimne”, występują z wnioskiem o wycofanie lub wstrzymanie w obrocie podejrzanych preparatów.

Jak podkreśla Trzciński, uruchamiane są wówczas wszelkie możliwe działania wycofania leku, łącznie z bezpośrednim docieraniem do pacjentów, którzy lek kupili.

– Jeśli wycofuje się lek z uwagi na potencjalne zagrożenie, ponieważ nie spełnia on wszystkich parametrów jakości, wycofuje się go z aptek i szpitali oraz podejmuje działania mające na celu dotarcie do opinii publicznej z informacją o wycofaniu leku z obrotu – mówi rzecznik.

Do wycofywania leku ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów dochodzi niezwykle rzadko – raz na kilka lat.

(PAP)