Mateusz Kijowski przekroczył granice żenady! „Marzę o tym, żeby zacząć zarabiać, żeby być samodzielnym. Ale widzę tylko jeden kierunek…”

Nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb naszych dzieci – skarży się portalowi natemat.pl były lider Komitetu obrony Demokracji Mateusz Kijowski. 48-latek węszy spisek i w kosmicznie żenujący sposób opowiada o swojej życiowej indolencji.

Próbuję od roku znaleźć zatrudnienie. Ale dorobiono mi gębę. Kto zatrudni tego Kijowskiego? Każda firma, z którą współpracowałem w 2016 roku ma kontrolę skarbową. Każdy klient indywidualny jest wzywany do Urzędu Skarbowego. Komu są potrzebne takie kłopoty? – skarży się w rozmowie z portalem natemat.pl.

Kijowski o swój „tragiczny” los oskarża „autorytarną” władzę i zamiast wziąć się w garść próbuje wzbudzić litość w zaprzyjaźnionych mediach. I tak najzabawniejsze w całym tym lamencie jest usprawiedliwianie bierności zadowolonej byłego lidera KOD.

Jestem jedną z niewielu osób w Polsce, które nie mogą zrobić absolutnie nic, co byłoby choćby w najmniejszym stopniu na granicy prawa. Nawet za przejście przez ulicę poza pasami mogę być szykanowany. Wyobraź sobie, że ktoś by mi coś zaproponował, powiedzmy skoszenie trawnika – skąd mam wiedzieć, czy nie jest podstawiony, żeby wyprodukować na mnie kolejne „dowody”? – stwierdził. Ten fragment mówi sam za siebie, może lepiej go nie komentować…

Marzę o tym, żeby zacząć zarabiać, żeby być samodzielnym. Ale dzisiaj widzę tylko jeden sposób na to. I bardzo poważnie go rozważam. Emigracja – rozczulał się nad sobą 48-latek, który „heroicznie” walczy o bycie samodzielnym!

Znajomi, kiedy w końcu się odważyłem przyznać, mówią: Słuchaj, zostałeś zaatakowany nie tylko ty. Twoja rodzina została pozbawiona możliwości normalnego funkcjonowania, pozbawiona środków do życia i to tylko albo aż dlatego, że miałeś czelność mówić głośno o dewastacji i zawłaszczeniu naszego kraju przez jedną opcję polityczną. Masz prawo się bronić. A bronić się przed nieuczciwą siłą opresyjnej władzy można tylko obnażając jej działania – tłumaczył się w patetycznym tonie Kijowski.



Źródło: fakt.pl, natemat.pl