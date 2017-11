Meczet w Warszawie zdewastowany. To nie tylko powybijane szyby [GALERIA ZDJĘĆ]

Palą kościoły, dewastują pomniku, teraz do aktu wandalizmu nad ranem doszło na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej na warszawskiej Ochocie, gdzie mieści się siedziba Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podał RMF FM nieznani sprawcy o godzinie drugiej nad ranem powybijali szyby, zniszczyli klimatyzatory i zdewastowali ogródek restauracji.

Przypuszcza się, że ze względu na duże zniszczenia, najprawdopodobniej „napastników musiało być co najmniej kilku”.

Policja prowadzi śledztwo na miejscu.

– „Ze wstępnych informacji wynika, że pracownik ochrony słyszał hałasy około godziny 1 w nocy. Informacja ta została przekazana do policji dopiero kilka godzin później. W tym czasie sprawca lub sprawcy oddalili się już z tego miejsca” – powiedział Mariusz Mrozek z zespołu prasowego KSP.

Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje na temat sprawców dewastacji, aby dzwoniły na numer alarmowy 997 lub skontaktowały się z jednostką policji przy ulicy Opaczewskiej na warszawskiej Ochocie.

Liga Muzułmańska w RP jest związkiem wyznaniowym działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającym muzułmanów sunnickich (posiadających obywatelstwo polskie oraz osoby ze stałym i czasowym pobytem w Polsce).

Na terenie Polski działa od 2001 r.

Rzeczywistą większość członków Ligi Muzułmańskiej stanowią imigranci z krajów arabskich.

Przypomnijmy, że w tym roku doszło już do incydentu na terenie warszawskiego meczetu, wtedy do do bójki pomiędzy dwoma grupami muzułmanów w meczecie znajdującym się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów.

