Mętne wypowiedzi na temat imigrantów. Czy rząd przygotowuje nas na ich przyjęcie?

Rząd podtrzymuje stanowisko o nieprzyjmowaniu uchodźców i imigrantów, których nie da się zweryfikować pod względem zagrożenia terrorystycznego – powiedział w czwartek szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

Suski był pytany w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl o słowa lidera partii Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego, który w wywiadzie dla czwartkowej „Rzeczpospolitej” powiedział, że „7 tysięcy (uchodźców – przyp.red.) na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem”.

„Zaproponujmy im naszą kulturę. Powinniśmy z uchodźców czynić nas. Tylko powinniśmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które +ich+ przerobią na +nas+” – mówił.

K.Morawiecki ocenił, że rząd kierowany przez jego syna powinien uruchomić korytarze humanitarne, o które od dłuższego czasu apeluje Kościół. „Nie ma powodów do zwlekania” – zaznaczył.

– Rząd podtrzymuje stanowisko nieprzyjmowania uchodźców i imigrantów, których nie da się zweryfikować czy nie niosą ze sobą zagrożenia terrorystycznego – powiedział Suski.

Według niego, „najlepszą metodą”, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, jest „postawienie tamy” uchodźcom.

Zdaniem Suskiego, coraz więcej państw UE przekonuje się do propozycji Polski, by uchodźcom pomagać w krajach ich pochodzenia.

– Kolejne kraje z bardzo dużą życzliwością do tego się przyłączają. Ostatnio premier Wielkiej Brytanii Theresa May wyraziła bardzo podobny pogląd – przekonywał. – Myślę, że nasze działania były słuszne – dodał.

Według niego uchodźcy niechętnie chcieliby osiedlić się w Polsce, „bo tu nie ma takiego dobrobytu, jak w Niemczech czy Francji”.

Komentarz:

Wypowiedź Suskiego jest bardzo mętna i tak naprawdę może przygotowywać nas na decyzję o przyjmowaniu imigrantów. Suski powiedział bowiem, iż rząd podtrzymuje decyzję o nieprzyjmowaniu tych, których nie da się „zweryfikować pod względem zagrożenia terrorystycznego”.

Czy to oznacza, iż przyjmiemy tych, których da się zweryfikować? Byłaby to najgłupsza i najbardziej obłudna decyzja PiS. Jedyną jej zaletą byłoby to, iż PiS nie wygrałby następnych wyborów.

